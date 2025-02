W podcaście rozmówcy mówili też o strategiach konkurentów – jak Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii mówi o „zdrowym rozsądku”. Czy Lewica spróbuje pozyskać rozczarowanych takim podejściem wyborców KO? - Ludzie rozczarowani Koalicją Obywatelską zgłaszają się do nas i mówią, że jesteśmy dla nich ostatnim powiewem nadziei – mowi w podcaście Górska.

Lewica nie zamierza ograniczać się tylko do dużych miast. - W mniejszych miejscowościach są ludzie, dla których najważniejsze są takie kwestie jak praca, dostęp do lekarzy czy infrastruktura. My jako Lewica znamy te problemy i jesteśmy w nich wiarygodni – mówi Górska, przypominając, że sama wygrała wybory do Senatu w 2023 roku w okręgu składającym się głównie z małych miast i terenów wiejskich.