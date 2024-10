Tegoroczny Kongres Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe’24 odbędzie się 26 i 27 listopada 2024 na stadionie Tarczyński Arena Wrocław. Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie oraz do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach, które będą miały miejsce podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

Local-SoMe’24 to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone komunikacji społecznej i technologicznej, stworzone z myślą o samorządach. To przestrzeń do wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy, nawiązania cennych kontaktów i współtworzenia przyszłości komunikacji samorządowej. To także znakomita okazja do odpowiedzi na pytania nurtujące społeczność lokalną i samorządową, a także zaczerpnięcia wielu inspiracji do wykorzystania w pracy, ale także w codziennym życiu.

Keynote speakers Local-SoMe’24

Kongres otworzą twórcze wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się najnowszymi trendami i wyzwaniami stojącymi przed samorządami w obszarze komunikacji. O refleksji nad ewolucją komunikacji w samorządach i jej przyszłością opowie prof. Jarosław Flis w wystąpieniu „Społecznościowa rzeczywistość - ciągłość i zmiana w komunikowaniu publicznym”. Kamil Porembiński włamie się na profil użytkownika Facebooka, aby pokazać rosnącą potrzebę bezpieczeństwa w przestrzeni online. Prof. Miron Lakomy w swoim wystąpieniu „Oblicza internetowego terroryzmu”, pokaże, jak terroryści radykalizują użytkowników internetu oraz co to oznacza dla szeroko pojętej dezinformacji w sieci, realizowanej także na poziomie samorządowym. Artur Kurasiński opowie, jak sztuczna inteligencja zmienia sposób zarządzania danymi w samorządach, natomiast Wojtek Kardyś podsumuje najważniejsze kampanie komunikacyjne ostatniego roku, a Maciej Leonard Żybula w wystąpieniu „Miasto jako marka: Od koncepcji do tożsamości” nakreśli sposoby budowania marki miasta na przykładach najlepszych praktyk z obszaru samorządu i biznesu.

„Dezinformacja i hejt to dziś jedne z najpoważniejszych zagrożeń, przed którymi stają samorządy. Local-SoMe'24 to wyjątkowa przestrzeń do wymiany doświadczeń i tworzenia skutecznych strategii, które pozwalają budować odporne i świadome społeczności, skutecznie przeciwdziałając fałszywym narracjom, z którymi spotykają się samorządy.” – zaznacza Michał Fedorowicz, przewodniczący Rady Programowej Local-SoMe.

W programie m.in:

• Strategiczne inwestycje w mieście, sukces czy duży kłopot? Jak walczyć z dezinformacją?

• „Nie mamy kasy” - Jak rozmawiać z mieszkańcami o finansach miasta?

• Video w samorządach. Przekraczając granice promocji

• Wykorzystanie narzędzi do monitoringu i AI w codziennej działalności samorządów

• Szum informacyjny: Jak powódź przekształciła komunikację w kryzysie

• Przecież już po wyborach, to po co ten LinkedIn?

• Nowa ustawa medialna a samorząd. Czy czeka nas koniec prasy samorządowej?

• Green narratives: Jak tu oddychać Panie Prezydencie?

• Karate z zasięgami, precyzyjne uderzenie w kampaniach Facebook Ads

• Filtrując prawdę: Narzędzia samorządów w erze dezinformacji

Local-SoMe’24 to już nie 5, a 6 ścieżek tematycznych:

1. Content, Gmina, Miasto, Region – Skuteczne wykorzystanie mediów społecznościowych i Internetu w promocji miast oraz regionów

2. Wyborcy, Mieszkańcy, Użytkownicy – Strategie angażowania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne

3. Profil prywatny – Budowanie marki osobistej liderów samorządowych w mediach społecznościowych

4. Informacja albo dialog – Efektywne strategie komunikacyjne samorządów, przeciwdziałanie kryzysom i dezinformacji

5. Technologia, Transformacje – Nowoczesne technologie wspierające cyfrową transformację samorządów

6. Prawo i Bezpieczeństwo – Regulacje prawne i ochrona danych w kontekście nowych technologii

Tematyka paneli i warsztatów została starannie dobrana, aby dostarczyć wartościowych informacji zarówno liderom odpowiedzialnym za kształtowanie strategii komunikacji miast, jak i specjalistom, którzy na co dzień tworzą kreatywne treści.

Program Local-SoMe’24 jest dostępny na stronie Związku Miast Polskich www.miasta.pl oraz na localsome.pl.

Złote Lajki

Podczas wydarzenia miasta otrzymają także Złote Lajki Local-SoMe’24. Jury nagrodzi miasta i wskaże profile z najbardziej angażującą komunikacją w Internecie i mediach społecznościowych. Złotymi Lajkami zostaną wyróżnione także profile za najbardziej angażujące produkcje video, zdjęcia i innowacyjne kampanie samorządowe. Wręczony zostanie również Złoty Lajk Samorządowy. Analiza obejmuje okres ostatnich 12 miesięcy aktywności na różnych platformach mediów społecznościowych.

„Organizując Kongres, Związek Miast Polskich umacnia swoją pozycję lidera w wyznaczaniu standardów komunikacji miejskiej, jednocześnie doceniając i wspierając samorządy w ich codziennych działaniach w tym obszarze. Gala Złotych Lajków to wyjątkowy moment dla miast – okazja do świętowania sukcesów zespołów miejskich, które codziennie pracują nad tym, by ich miasto było widoczne i rozpoznawalne w sieci. Jest to również inspiracja dla tych, którzy dopiero budują swoją skuteczną komunikację internetową” – mówi Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura ZMP ds. PR.

Rejestracja trwa!

Zapraszamy do udziału w Kongresie i skorzystania z niepowtarzalnej okazji do zdobycia wiedzy na temat najnowszych trendów w komunikacji i technologiach cyfrowych.

Wydarzenie jest biletowane – cena biletu podobnie jak w ubiegłym roku wynosi 999 zł brutto. Dla miast członkowskich Związku Miast Polskich został przygotowany specjalny kod rabatowy uprawniający do zakupu biletu z 25% zniżką w cenie 750 zł. KOD: #MiastaZMP

Rejestracja: bilety.localsome.pl/

Partnerzy i Patroni Local-SoMe’24

Kongres jest współorganizowany przez Związek Miast Polskich i agencję Samorządowe Internety.

Partnerami Kongresu są: Miasto Wrocław, Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, Fundacja Miasto, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Open Eyes Economy, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, J. Dauman Legal, Bees & Honey

Patroni medialni: Rzeczpospolita, Serwis Samorządowy PAP, Portal Samorządowy, Marketing przy Kawie.

Do zobaczenia we Wrocławiu!