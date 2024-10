Trwa konwencja PiS w Przysusze. Jarosław Kaczyński mówi o torturach i łamaniu konstytucji, o szaleńczych planach rządu

- Ta władza mogła to zrobić, miała na to szansę. Specjalnie tak bardzo naciskała, żeby na posiedzenie Rady Europejskiej, która będzie o tym decydowała, nie pojechał jeszcze premier Mateusz Morawiecki, tylko już nowy premier, czyli Tusk – i nie odrzucili tego, nie zawetowali – powiedział.

Prezes PiS stwierdził, że służby już teraz wpuszczają do kraju nielegalnych imigrantów, a nie "legalnych pracowników sezonowych". - Ci ludzie już dzisiaj stwarzają w Polsce w wielu miejscach, nie w całym kraju, ale w wielu miejscach niebezpieczeństwo - ocenił.

- To się na razie zmienia punktowo, ale jeżeli to pójdzie dalej, to będzie radykalna zmiana w całej Polsce - podkreślił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Musimy wspierać Ukrainę. Musimy dbać o polskich rolników

Jarosław Kaczyński mówił też o tym, jak powinna kształtować się polityka Polski wobec Ukrainy. - Jesteśmy i będziemy sojusznikiem Ukrainy, musimy ją wspierać niezależnie od wszystkich trudności, w tym historycznych – powiedział w Przysusze. Prezes PiS zaznaczył jednocześnie, że polskie rolnictwo musi być chronione. - Chcę mocno podkreślić - jesteśmy i będziemy sojusznikiem Ukrainy, musimy ją wspierać, ich interes, ich obrona to jest coś, co całkowicie bezpośrednio nas dotyczy. I dlatego, niezależnie od wszystkich trudności, niekiedy niemałych, także tych emocjonalnych związanych ze straszną historią, z rzezią wołyńską, musimy to robić - powiedział prezes PiS.