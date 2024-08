Do wypadku doszło w sobotę po południu. Jak wstępnie ustaliła policja, kierujący samochodem osobowym renault na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarówką. Policja przekazuje, że kierujący pojazdem osobowym w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł. Teraz funkcjonariusze będą ustalać, co było przyczyną manewru.

Reklama

„Wieloletni działacz PSL, zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności”

Informację potwierdził w pożegnalnym wpisie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. „Wieloletni samorządowiec, starosta biłgorajski, ludowiec. Oddany swojej małej ojczyźnie, gotowy nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Rodzinie oraz bliskim składam najszczersze kondolencje” - napisał.

Poseł Wiesław Różyński, prezes zarządu powiatowego PSL w Biłgoraju podkreślił, że Tokarski był bardzo zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności.