Za pożarem na Marywilskiej stoją Rosjanie? Wniosek komisji o informacje

Z wniosku wynika, że członkowie komisji mają podejrzenie, że w przypadku pożaru w centrum handlowym mogło dojść do aktu sabotażu. Czy komisja ds. afery wizowej dysponuje większą wiedzą w tym zakresie, jeśli chodzi o to, kto stał za ewentualnym podpaleniem? Czy winne są rosyjskie służby? Do tej pory ta informacja pozostawała nie potwierdzona.

Posłanka Aleksandra Leo poprosiła, aby Prokurator Generalny udzielił informacji czy za potencjalnymi aktami sabotażu, w tym na Marywilskiej 44, stoją osoby, które nabyły wizy w ramach programu Poland Business Harbour.

Program wizowy Poland Business Harbour. Czy na podstawie tych wiz przybyli do Polski Rosjanie dokonujący podpaleń?

Chodzi o program, w którym Białorusini, ale także Rosjanie, mogli otrzymywać wizy na podstawie których mogli przybyć do Polski, ale także poruszać się po strefie Schengen. Początkowo program miał przyciągnąć do kraju zdolnych informatyków z Rosji i Białorusi. Później został rozszerzony jeszcze o inne kraje.

"Poland Business Harbour jest możliwością podjęcia pracy w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca w Polsce. Uczestnictwo w programie PBH pozwala na uzyskanie wiz dla członków rodziny specjalisty IT lub relokowanych pracowników firm" - czytamy na stronie programu.