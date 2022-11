- Będzie to superprofesjonalne zabezpieczenie granicy. Rozpoczynamy jeszcze w tym roku. 15 listopada wyłaniamy firmę. W drugiej połowie przyszłego roku prace zostaną zakończone - zapewniał szef resortu spraw wewnętrznych we wtorek wieczorem w programie „Gość Wiadomości” w TVP.

- Od dawna planowaliśmy bardzo poważne zabezpieczenia (granicy) z Rosją . Wiemy, jak działają Rosjanie. Mamy doświadczenia białoruskie, ale tak naprawdę są to doświadczenia rosyjskie - dodał minister, nawiązując do kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi z UE w 2021 roku. - To jest element wojny hybrydowej jaki Rosja używa wobec wolnego świata. Musimy być przygotowani na taką możliwość, że również ta granica bezpośrednio z Rosją, czyli z okręgiem kaliningradzkim może być granicą bardzo niebezpieczną - powiedział.

Według Kamińskiego „będziemy mieli najlepiej zabezpieczoną granicę zewnętrzną Unii Europejskiej”. - Nie ma co do tego wątpliwości. Wielu ekspertów z innych państw Unii Europejskiej przyjeżdża, żeby zobaczyć, jak to zrobiliśmy - przekonywał szef MSWiA.

Budowę tymczasowego płotu z zasieków na granicy z Rosją ogłosił kilka dni temu minister obrony Mariusz Błaszczak, on też zdecydował o wysłaniu do jego stawiania saperów. Błaszczak mówił o podpisaniu umowy władz Kaliningradu z liniami lotniczymi z Syrii i Białorusi, co może skutkować napływem migrantów.



Budowa tymczasowej zapory rozpoczęła się w okolicy Wisztyńca na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Płot o wysokości 2,5 m i szerokości 3 m ma powstać na całej długości granicy z Rosją, ma mieć ok. 200 km długości. Zainstalowane mają być też urządzenia, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy. Nie wiadomo, jaki będzie koszt jego budowy – tego resort obrony nie ujawnia.