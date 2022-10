"W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, kierując się bezpieczeństwem obywateli Polski, w związku z działaniami zbrojnymi prowadzonymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej" - podał Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dodając, że to "standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego".

Reklama

"Na terenie Polski nie występuje zagrożenie radiacyjne"

- Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Obecnie na terenie Polski nie występuje zagrożenie radiacyjne, natomiast w obowiązku służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa jest przygotowywanie się na wszystkie scenariusze, nawet te najmniej prawdopodobne - powiedział cytowany w komunikacie wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Czytaj więcej Zdrowie Ministerstwo wskazuje, jak dawkować jodek w przypadku skażenia radioaktywnego Ministerstwo Zdrowia przygotowało ulotkę z informacjami na temat stosowania jodku potasu w przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

Jak przypomniano, decyzją premiera Mateusza Morawieckiego z 24 sierpnia na potrzeby zabezpieczenia dystrybucji tabletek z jodkiem potasu wojewodzie wielkopolskiemu udostępniono 5 320 800 tabletek. WUM podał, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dostarczyła tabletki z jodkiem potasu we wrześniu. Tabletki te zostały przekazane do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

- Wystąpiłem również o dodatkową rezerwę pół miliona tabletek jodku potasu, która pozostanie w gestii wojewody, tak aby w razie potrzeby uzupełnić braki w poszczególnych gminach w Wielkopolsce - oświadczył wojewoda Zieliński.

Reklama

Jodek potasu - miejsca dystrybucji tabletek

W komunikacie WUM czytamy, że zgodnie z poleceniem wojewody wszystkie gminy województwa wielkopolskiego miały do końca poprzedniego tygodnia opracować "plan akcji jodowej" i ustalić miejsca dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. W okresie od 5 do 7 października tabletki mają zostać przekazane do wskazanych przez władze gmin miejsc składowania.

Czytaj więcej Polityka Wiceszef MSWiA zapowiada dystrybucję jodku potasu w Polsce Kierując się bezpieczeństwem obywateli, a z drugiej strony standardowymi, rutynowymi procedurami wynikającymi z zasad ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, podjęliśmy decyzję o dystrybucji tabletek z jodkiem potasu - poinformował na antenie TVP wiceszef MSWiA, Błażej Poboży.

"W przypadku sytuacji awaryjnej związanej z zagrożeniem napromieniowaniem od chmury radioaktywnej władze gmin na sygnał uruchomią dystrybucję tabletek" - podano.

Według stanu z 4 października (w tym dniu odbyła się konferencja wojewody), w Wielkopolsce gminy przygotowały 2026 punktów dystrybucji tabletek. "Jak poinformował dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego WUW Dariusz Dymek, w momencie wystąpienia skażenia radiacyjnego mieszkańcy zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez alert RCB" - czytamy.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu? Rutynowe procedury

MSWiA kilka dni temu podjęło decyzję o dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Jak tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży, to rutynowe procedury wynikające z zasad ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, związane z informacjami medialnymi o tym, że w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie dochodziło do walk.

Wiceszef MSWiA wyjaśniał, że władze prowadzą przygotowania na wypadek ewentualnego uszkodzenia jednego z reaktorów. - Zdecydowaliśmy o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji jodku potasu. Wykorzystaliśmy tu podległą formację, czyli Państwową Straż Pożarną i najpierw do jednostek powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęliśmy dystrybucję - mówił w Polskim Radiu.

Reklama

- W każdym z województw to właśnie wojewoda w porozumieniu z przedstawicielami samorządów ustala najlepszy sposób dystrybucji jodku potasu do obywateli - kontynuował.

Jodek potasu ogranicza ryzyko zachorowania na nowotwory, które mogą być następstwem promieniowania po skażeniu atomowym wywołanym np. uszkodzeniem reaktora jądrowego lub eksplozją bomby atomowej. Ma postać tabletek, jest w składzie płynu Lugola. W przypadku wystąpienia katastrofy nuklearnej np. w wyniku zniszczenia elektrowni atomowej, tabletki z jodkiem potasu będą wydawane w aptekach bezpłatnie, bez recepty. Nie należy spożywać jodku profilaktycznie. Nadmiar jodku potasu w organizmie szkodzi zdrowiu.