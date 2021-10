Taką informację formacja podała dziś na swoim profilu na Twitterze. "Odnotowano 524 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej" – podała Straż Graniczna.

Funkcjonariusze zatrzymali pięciu imigrantów: czterech obywateli Iraku oraz Syryjczyka. A za pomocnictwo strażnicy graniczni zatrzymali pięć cudzoziemców: dwóch obywateli Syrii oraz Gruzji, Kazachstanu i Białorusi.

Wczoraj 70-osobowa grupa cudzoziemców próbowała przedostać się przez granicę polsko-białoruską na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku.

„Granicy broniliśmy wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego" – poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. Do wpisu dołączono film, na którym widać jak w nocy grupa migrantów stoi przy ogrodzeniu granicznym i krzyczy do polskich funkcjonariuszy.

Jak podał Onet w piątek wieczorem Straż Graniczna przywiozła do szpitala w podlaskiej Hajnówce zatrzymaną przy granicy kobietę z Iraku wraz z szóstką jej dzieci. Wymagająca leczenia matka pozostała w szpitalu.

A w sobotę rano pogranicznicy zabrali dzieci do swojej placówki w Narewce. - Straż Graniczna przywiozła je do nas, ponieważ miała kłopoty, żeby je gdzieś umieścić. To problem, który zaczyna być poważny - powiedział Onetowi Tomasz Musiuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa miejscowego szpitala.

Z kolei jak podaje dziś TVN24.pl dziewięcioro migrantów, po tym jak odnalazła ich Straż Graniczna w miejscowości Masiewo, zostało przewiezionych także do jednostki w Narewce.

Na miejscu chcieli porozmawiać z nimi prawnicy, ale nie zostali wpuszczeni do środka. - Te osoby zostały odnalezione przez Straż Graniczną, ale w międzyczasie skontaktowały się z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, błagając o pomoc i kontakt z adwokatem, wyraźnie wypowiadając, że chcą zostać w Polsce i w Polsce ubiegać się o azyl – powiedziała w rozmowie z portalem adwokat Beata Siemieniak.



Dodała, że mają różne sygnały o tym, jak prawo nie jest respektowane. - Staramy się reagować, ale jak widać jest to po prostu niemożliwe, bo nie jesteśmy dopuszczani do tych osób - dodała.

Wczoraj Straż Graniczna podała, że w piątek odnotowała 592 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano jednego obywatela Iraku, a pozostałym próbom zapobieżono.

Na granicy Polski z Białorusią, w związku z rosnącą liczbą nielegalnych prób jej przekroczenia, co ma być efektem celowej polityki białoruskich władz, od 3 września obowiązuje stan wyjątkowy. Dotyczy on 183 miejscowości z województw podlaskiego i lubelskiego.