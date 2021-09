W sobotę po godz. 22 do centrali w Zakopanem dotarła informacja od potrzebujących pomocy czterech obcokrajowców, którzy znaleźli się w rejonie Żlebu Kulczyńskiego w ciągu Orlej Perci. Turyści w ciemnościach i mgle oczekiwali na ratunek w rejonie Żlebu Kulczyńskiego.

W ich kierunku wyruszyła piesza wyprawa ratowników. Na miejscu okazało się, że czterej mężczyźni nie doznali żadnych obrażeń, jednak byli zupełnie nieprzygotowani do takiej wędrówki i źle zaplanowali swoją wyprawę.

Wyruszyli w góry zbyt późno, a w dodatku panowały złe warunki. Na Orlej Perci zastała ich noc. Turyści w kompletnych ciemnościach i we mgle nie byli w stanie kontynuować wyprawy.

Mężczyźni zostali bezpiecznie sprowadzeni w asyście ratowników na Halę Gąsienicową w niedzielę, około 7 rano.

W sobotę także ratownicy TOPR polecieli na pokładzie śmigłowca w rejon Rysów, do Wielkiego Wołowego Żlebu. Tam pomocy potrzebował mężczyzna, który złamał nogę.

Początkowo, z uwagi na niski pułap chmur, ratownicy nie mogli dotrzeć do poszkodowanego śmigłowcem, dlatego na pomoc wyruszyła mu 14-osobowa wyprawa. Ostatecznie chmury się rozeszły, a ranny turysta został śmigłowcem zabrany do szpitala w Zakopanem.

Te wakacje były bardzo pracowite dla TOPR-owców. W trakcie tegorocznego sezonu wakacyjnego ratownicy ruszali z pomocą aż 337 razy. Zorganizowano 95 dużych wypraw ratunkowych oraz 217 akcji. W 102 przypadkach do działań użyto śmigłowca TOPR.

- Zdecydowana większość wypadków dotyczyła turystów pieszych - 319. Doszło również do 8 wypadków wspinaczkowych i 1 jaskiniowego. Pomocy udzielono 380 osobom. 119 ratowanych doznało poważnych obrażeń czy zachorowań, a 148 - lekkich. Niestety 1 wypadek miał skutek śmiertelny – wylicza TOPR.

Ratownicy podają, że najczęstszą przyczyną wypadków były upadki lub potknięcia i zachorowania. - W stosunku do poprzednich lat odnotowano znaczny wzrost liczby wypadków. O ponad 100 w porównaniu do wakacji 2020 i ponad 60 do wakacji 2019 – informuje TOPR.

W niedzielę w Tatrach panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach jest mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych miejscami może zalegać błoto. Utrudnieniem jest też niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń.