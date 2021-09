W nabożeństwie w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II wzięli udział przedstawiciele rządu, m.in. minister Przemysław Czarnek i wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Reklama

Szef resortu edukacji dziękował środowiskom Radia Maryja i Telewizji Trwam. - Co by było, gdyby nie Radio Maryja? Walec laicyzacji przejechałby nas jak na Zachodzie. Myśląc o przeszłości dziękujemy za Radio Maryja, za biskupów takich jak bp Wiesław - wykształcony w KUL-u. Za KUL też dziękujemy. Dziękujemy także za wszystkich naszych wybitnych przodków, mężów stanu, dzięki którym dzisiaj tu jesteśmy - w wolnej Polsce - powiedział Czarnek.

Czytaj więcej Edukacja Nazwał szkołę szczujnią. Dywanik u ministra Czarnka Pan minister spóźnił się 20 minut, nie liczył się kompletnie z tym, co mam mu do powiedzenia i nie chciał słuchać moich argumentów - mówi Onetowi Jakub Lewandowski, przewodniczący Rady dzieci i Młodzieży RP przy MEiN.

- My, Rodzina Radia Maryja, modlimy się za przyszłość Polski i Polaków, całego świata i za ludzkość, bo to mamy na myśli, marząc o przyszłości. Zostawiamy to Panu Bogu, pracując na Jego cześć, Jego chwałę i na chwałę naszej ojczyzny. Razem z małżonką, obecną dziś ze mną, bardzo za to wszystko dziękuję. Dziękujemy Rodzinie Radia Maryja, której razem z małżonką czujemy się częścią i czuć się będziemy zawsze - dodał.

- Ojcze Dyrektorze, dziś w istocie mamy trudny czas. Czas, który pokazuje, w jakim miejscu świata jest nasza piękna ojczyzna. Zapewniam, że Polska jest bezpieczna. Zapewniam, że działania, które dziś podejmujemy razem z Wojskiem Polskim, są skupione na tym, aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom. Przy tej okazji kieruję serdeczne podziękowania dla Radia Maryja i Rodziny Radia Maryja, że żołnierze Wojska Polskiego i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mogą gościć na antenie Radia Maryja, wyjaśniając wiele kwestii i informując o podejmowanych działaniach, bo to są żołnierze, którzy są z naszych rodzin - powiedział Skurkiewicz.

Reklama

Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz PAP/Tytus Żmijewski

– Pozostańmy w dziękczynieniu. W tym roku obchodzić będziemy 30-lecie Radia Maryja, które będzie okazją do jeszcze większych i mocniejszych podziękowań, a przede wszystkim do wielkiej radości za dzieła, które mamy dzięki Radiu Maryja - kontynuował wiceminister.