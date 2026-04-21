Asteroida Apophis (zdjęcie ilustracyjne)
Zdaniem naukowców asteroida Apophis nie stanowi zagrożenia dla Ziemi. Jednocześnie fakt, że minie naszą planetę w stosunkowo niewielkiej odległości będzie wyjątkową okazją do zbadania jej powierzchni, składu i struktury.
„Nie ma żadnego zagrożenia dla Ziemi, dla kogokolwiek ani czegokolwiek, co na niej żyje, ani dla astronautów i satelitów w kosmosie. Wydarzenie to jest jednak niesamowitą i zupełnie bezprecedensową okazją, aby dowiedzieć się znacznie więcej o Apophis i podobnych planetoidach bliskich Ziemi” – podkreśla NASA.
Apophis jest asteroidą należącą do grupy Atena i zaliczaną do planetoid bliskich Ziemi. Została odkryta 19 czerwca 2004 r. w ramach programu poszukiwania asteroid finansowanego przez NASA. Nazwa asteroidy pochodzi od Apopisa, znanego z mitologii starożytnego Egiptu wężowego demona mroku i chaosu – symbolu siły i ciemności oraz przeciwnika Słońca (boga Re). Z tego względu asteroida bywa nazywana „Bogiem chaosu”.
Nazwa asteroidy nie jest przypadkowa. Wkrótce po jej odkryciu naukowcy obawiali się, że może ona uderzyć w naszą planetę. Jako możliwe daty takiego wydarzenia podawano lata 2029, 2036 lub 2068. Z czasem jednak po wielu obserwacjach i analizach naukowcy, w tym eksperci z NASA, ocenili, że Apophis nie stanowi zagrożenia dla Ziemi przez co najmniej 100 lat.
Asteroida ma średnicę ok. 375 m, a chociaż jej dokładny kształt nie jest na razie znany, to według szacunków najdłuższa oś ma ok. 450 m.
13 kwietnia 2029 r. asteroida Apophis zbliży się do Ziemi na odległość ok. 32 tys. km, a tym samym znajdzie się bliżej naszej planety niż niektóre sztuczne satelity. Będzie to wyjątkowa okazja dla naukowców, aby zbadać tego rodzaju obiekt.
NASA już wysłała w kierunku asteroidy sondę kosmiczną OSIRIS-APEX. Badania planują również Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Japońska Agencja Kosmiczna (JAXA), w ramach misji RAMSES, która wystartować ma w 2028 r.
Dzięki dużym rozmiarom oraz niewielkiej odległości, w jakiej znajdzie się w stosunku do Ziemi, asteroida będzie dobrze widoczna na niebie. Jej obserwacja możliwa będzie gołym okiem z terenów Europy, Afryki i Azji, w tym m.in. z terenu Polski. Asteroida ma pojawić się na niebie na ok. dwie godziny przed północą. Warunkiem udanej obserwacji będzie oczywiście sprzyjająca pogoda.
