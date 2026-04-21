Zdaniem naukowców asteroida Apophis nie stanowi zagrożenia dla Ziemi. Jednocześnie fakt, że minie naszą planetę w stosunkowo niewielkiej odległości będzie wyjątkową okazją do zbadania jej powierzchni, składu i struktury.

„Nie ma żadnego zagrożenia dla Ziemi, dla kogokolwiek ani czegokolwiek, co na niej żyje, ani dla astronautów i satelitów w kosmosie. Wydarzenie to jest jednak niesamowitą i zupełnie bezprecedensową okazją, aby dowiedzieć się znacznie więcej o Apophis i podobnych planetoidach bliskich Ziemi” – podkreśla NASA.

Dlaczego asteroida Apophis bywa nazywana „Bogiem chaosu”?

Apophis jest asteroidą należącą do grupy Atena i zaliczaną do planetoid bliskich Ziemi. Została odkryta 19 czerwca 2004 r. w ramach programu poszukiwania asteroid finansowanego przez NASA. Nazwa asteroidy pochodzi od Apopisa, znanego z mitologii starożytnego Egiptu wężowego demona mroku i chaosu – symbolu siły i ciemności oraz przeciwnika Słońca (boga Re). Z tego względu asteroida bywa nazywana „Bogiem chaosu”.

Nazwa asteroidy nie jest przypadkowa. Wkrótce po jej odkryciu naukowcy obawiali się, że może ona uderzyć w naszą planetę. Jako możliwe daty takiego wydarzenia podawano lata 2029, 2036 lub 2068. Z czasem jednak po wielu obserwacjach i analizach naukowcy, w tym eksperci z NASA, ocenili, że Apophis nie stanowi zagrożenia dla Ziemi przez co najmniej 100 lat.

Asteroida ma średnicę ok. 375 m, a chociaż jej dokładny kształt nie jest na razie znany, to według szacunków najdłuższa oś ma ok. 450 m.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

Asteroida Apophis minie Ziemię w bliskiej odległości 13 kwietnia 2029 r.

13 kwietnia 2029 r. asteroida Apophis zbliży się do Ziemi na odległość ok. 32 tys. km, a tym samym znajdzie się bliżej naszej planety niż niektóre sztuczne satelity. Będzie to wyjątkowa okazja dla naukowców, aby zbadać tego rodzaju obiekt.

NASA już wysłała w kierunku asteroidy sondę kosmiczną OSIRIS-APEX. Badania planują również Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Japońska Agencja Kosmiczna (JAXA), w ramach misji RAMSES, która wystartować ma w 2028 r.

Dzięki dużym rozmiarom oraz niewielkiej odległości, w jakiej znajdzie się w stosunku do Ziemi, asteroida będzie dobrze widoczna na niebie. Jej obserwacja możliwa będzie gołym okiem z terenów Europy, Afryki i Azji, w tym m.in. z terenu Polski. Asteroida ma pojawić się na niebie na ok. dwie godziny przed północą. Warunkiem udanej obserwacji będzie oczywiście sprzyjająca pogoda.