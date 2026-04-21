W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Polska walczy o centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej

Polska przygotowuje się do kluczowej decyzji dotyczącej lokalizacji centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Rządowy zespół pracuje nad szczegółami projektu, który może znacząco wzmocnić sektor kosmiczny w Polsce. Jak podkreśla Sławosz Uznański-Wiśniewski, sama obecność ośrodka ESA nad Wisłą będzie ogromnym impulsem dla gospodarki i innowacji. Polska branża kosmiczna już dziś realizuje kontrakty dla ESA i NASA, a nowe centrum może przyciągnąć kolejne inwestycje i zwiększyć konkurencyjność kraju.

Rozmowy USA–Iran pod znakiem zapytania

Druga tura rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Islamabadzie stoi pod znakiem zapytania. Teheran uzależnia udział w negocjacjach od zniesienia blokady portów, na co nie zgadza się administracja Donalda Trumpa. Mimo napiętej sytuacji pojawiają się sygnały, że Iran może jednak wysłać delegację. Kluczowe będą najbliższe dni, ponieważ wygasa zawieszenie broni, a brak porozumienia może oznaczać eskalację konfliktu.

Rosyjska ropa wraca do Europy Środkowej

Transport rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń na Słowację i Węgry ma zostać wznowiony. To ważna informacja nie tylko dla Budapesztu i Bratysławy, ale także dla Ukrainy – oba kraje uzależniły swoje poparcie dla pomocy finansowej dla Kijowa od przywrócenia dostaw. Jednocześnie Rosja przyznaje, że eksport gazu do Chin nie rekompensuje utraty rynku europejskiego.

Czytaj więcej Polityka Wyniki wyborów w Bułgarii. Europejski ból głowy Po raz pierwszy od 30 lat parlamentarne wybory w tym kraju zostały wygrane z tak przekonującą przewagą. Ale zwycięzcą jest polityk uznawany za pror...

Sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie w Europie

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie wzrosła w pierwszym kwartale 2026 r. o niemal 30 proc. rok do roku. Głównym czynnikiem są wysokie ceny paliw, które skłaniają konsumentów do wyboru alternatywnych napędów. Trend ten wpisuje się w szerszy proces transformacji energetycznej oraz rosnącego znaczenia elektromobilności w gospodarce europejskiej.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.