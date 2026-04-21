W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska walczy o centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej

Polska przygotowuje się do kluczowej decyzji dotyczącej lokalizacji centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Rządowy zespół pracuje nad szczegółami projektu, który może znacząco wzmocnić sektor kosmiczny w Polsce. Jak podkreśla Sławosz Uznański-Wiśniewski, sama obecność ośrodka ESA nad Wisłą będzie ogromnym impulsem dla gospodarki i innowacji. Polska branża kosmiczna już dziś realizuje kontrakty dla ESA i NASA, a nowe centrum może przyciągnąć kolejne inwestycje i zwiększyć konkurencyjność kraju.

Kosmiczny skok Polski. Centrum ESA nad Wisłą to miliardy dla gospodarki
Raporty ekonomiczne Kosmiczny skok Polski. Centrum ESA nad Wisłą to miliardy dla gospodarki

Rozmowy USA–Iran pod znakiem zapytania

Druga tura rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Islamabadzie stoi pod znakiem zapytania. Teheran uzależnia udział w negocjacjach od zniesienia blokady portów, na co nie zgadza się administracja Donalda Trumpa. Mimo napiętej sytuacji pojawiają się sygnały, że Iran może jednak wysłać delegację. Kluczowe będą najbliższe dni, ponieważ wygasa zawieszenie broni, a brak porozumienia może oznaczać eskalację konfliktu.

Rosyjska ropa wraca do Europy Środkowej

Transport rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń na Słowację i Węgry ma zostać wznowiony. To ważna informacja nie tylko dla Budapesztu i Bratysławy, ale także dla Ukrainy – oba kraje uzależniły swoje poparcie dla pomocy finansowej dla Kijowa od przywrócenia dostaw. Jednocześnie Rosja przyznaje, że eksport gazu do Chin nie rekompensuje utraty rynku europejskiego.

Rumen Radew
Polityka
Wyniki wyborów w Bułgarii. Europejski ból głowy

Sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie w Europie

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie wzrosła w pierwszym kwartale 2026 r. o niemal 30 proc. rok do roku. Głównym czynnikiem są wysokie ceny paliw, które skłaniają konsumentów do wyboru alternatywnych napędów. Trend ten wpisuje się w szerszy proces transformacji energetycznej oraz rosnącego znaczenia elektromobilności w gospodarce europejskiej.

Dopłaty wracają w Europie, a Polska zostaje w tyle. Rynek elektryków hamuje
Biznes
Nawet 170 tys. zł rabatu na elektryki. Dealerzy walczą o klientów w Polsce

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.