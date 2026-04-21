Spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona z prezesem InPost Rafałem Brzoską zbiegło się w czasie z obchodami pierwszego Polsko-Francuskiego Dnia Przyjaźni, który przypada 20 kwietnia. Wydarzenie to wzmacnia obustronne relacje w wielu obszarach, takich jak obrona, gospodarka oraz energia i stanowi silne tło dla rozmów na temat zacieśniania francusko-polskiej współpracy gospodarczej oraz znaczącej roli InPost jako największego polskiego inwestora we Francji – przypomina spółka w komunikacie po spotkaniu.

InPost przyspiesza we Francji. 900 mln euro inwestycji i szybka rozbudowa sieci logistycznej

„Nasze znaczące inwestycje odzwierciedlają długoterminową wizję wzmacniania stosunków francusko-polskich i podkreślają nasze zaangażowanie we wspieranie zatrudnienia oraz zrównoważonego wzrostu w całym kraju. Wykorzystując zaawansowane rozwiązania logistyczne i rozbudowując naszą infrastrukturę, dążymy do modernizacji dostaw ostatniej mili we Francji” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes zarządu i założyciel InPost.

Grupa InPost w lipcu 2021 roku przejęła francuską firmę Mondial Relay, która obsługuje około 60000 sprzedawców internetowych i miliony klientów. Od momentu przejęcia sieć automatów paczkowych na tym rynku zwiększyła się z 300 w 2021 r. do 10000 urządzeń obecnie. Firma zarządza również ponad 7000 punktów odbioru i nadawania przesyłek (PUDO).

Mondial Relay jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych francuskich marek. W 2026 r. zajęła 47. miejsce w rankingu Kantar BrandZ TOP 50 jako jedna z najbardziej wartościowych marek.

Prezes InPost Rafał Brzoska rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Gdańsku o francusko-polskiej współpracy gospodarczej.

Grupa InPost informuje w komunikacie, że jako największy polski inwestor z długoterminową wizją zainwestowała już we Francji 900 milionów euro. To strategiczne zaangażowanie podkreśla jej kluczową rolę w rozbudowie i wzmacnianiu stosunków gospodarczych między oboma krajami. Od momentu przejęcia Mondial Relay firma uruchomiła 20 nowych obiektów logistycznych, w tym zaawansowane sortownie w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans. Inwestycje te stworzyły 600 nowych miejsc pracy, zwiększając łączną liczbę stanowisk wspieranych przez grupę w całym kraju do ponad 2300.