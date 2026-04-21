Tim Cook, prezes Apple
Firma Apple poinformowała w poniedziałek, 20 kwietnia, o radykalnych zmianach w kierownictwie. Tim Cook, który pełnił funkcję prezesa spółki od 2011 r., ustępuje ze stanowiska.
„Bycie dyrektorem generalnym Apple i zaufanie, jakim mnie obdarzono, powierzając mi prowadzenie tak niezwykłej firmy, było największym przywilejem w moim życiu” – powiedział Cook, cytowany w komunikacie prasowym.
Jak podała firma, John Ternus, starszy wiceprezes Apple ds. inżynierii sprzętu, przejmie obowiązki prezesa 1 września tego roku. Tim Cook nie żegna się całkiem z Apple – zostanie przewodniczącym wykonawczym rady nadzorczej i pozostanie na stanowisku CEO przez całe lato, aby zapewnić płynne przekazanie władzy. Decyzja o zmianach miała zostać podjęta jednogłośnie przez zarząd po długich dyskusjach dotyczących sukcesji na czele technologicznego giganta.
„John Ternus ma umysł inżyniera, duszę innowatora i serce do przywództwa. To wizjoner i właściwa osoba, by poprowadzić Apple w przyszłość” – zapewnił Tim Cook.
Nowy prezes Apple z entuzjazmem przyjmuje nową rolę. „Jestem ogromnie wdzięczny za tę szansę. Spędziłem niemal całą karierę w Apple i miałem okazję pracować zarówno ze Steve’em Jobsem, jak i Timem Cookiem. To dla mnie zaszczyt kontynuować tę misję” – zaznaczył.
To kolejna znacząca zmiana w kadrze kierowniczej Apple w ostatnich miesiącach. Niedawno ze spółki odeszli również szef działu AI, szef ds. polityki oraz jeden z głównych liderów zespołu projektowego.
Tim Cook został dyrektorem generalnym Apple w 2011 roku, a wcześniej pełnił funkcję dyrektora operacyjnego. Pod jego przywództwem gigant technologiczny na nowo zdefiniował swoją tożsamość po erze Steve'a Jobsa. Cook był odpowiedzialny za wyjście firmy poza kilka kluczowych produktów, z których była pierwotnie znana, takich jak Mac, iPod i iPhone. Dzięki niemu firma znacznie rozwinęła działalność, stała się ważnym graczem również w takich obszarach, jak rozrywka, zdrowie czy urządzenia ubieralne, i osiągnęła wartość 4 bilionów dolarów.
