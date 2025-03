Blue Ghost wylądował na Księżycu. Pierwsze takie osiągnięcie prywatnej firmy

Eksperci oceniają, że to kluczowy moment dla komercyjnych misji kosmicznych, które przygotowują grunt pod przyszłe wyprawy załogowe.

Ważący tyle co kompaktowy samochód lądownik osiadł na powierzchni Księżyca dzięki 21 silnikom manewrowym, kierując się ku wulkanicznemu obszarowi Mare Crisium (łac. Morze Przesileń) na widocznej z Ziemi stronie Srebrnego Globu. Blue Ghost wylądował na Księżycu w niedzielę o godz. 9:35 czasu polskiego.



Prywatne lądowniki na Księżycu. Przed Blue Ghost był Odysseus

Blue Ghost na pokładzie przewoził 10 ładunków naukowych i instrumentów, które zostaną wykorzystane do badań, np. sprzęt do pobierania próbek gruntu, wiertło do pomiaru temperatury na głębokości do trzech metrów oraz urządzenie eliminujące księżycowy pył – problem, który doskwierał astronautom misji Apollo.

Firefly Aerospace, działająca od dekady firma z Teksasu, stała się w ten sposób drugą prywatną firmą, która dokonała miękkiego lądowania na Księżycu – po Intuitive Machines, której lądownik Odysseus wylądował w 2024 roku, choć przewrócił się po kontakcie z powierzchnią.