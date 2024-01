Misje na Marsa

Do Marsa jest dalej niż do Wenus. Jego odległość od Ziemi zmienia się – od 54 do 401 milionów km. W dodatku lecąc na Marsa, musimy pokonać grawitację Słońca, bo żeby go osiągnąć, trzeba się od Słońca oddalić. Przy locie na Wenus ta grawitacja pomagała!

Czytaj więcej Historia świata Rakietowe nieszczęścia Sowietów Dochodzenie w sprawie tragicznego incydentu rakietowego wykazało, że na wieś Przewodowo spadły fragmenty rakiety S-300 skonstruowanej jeszcze w ZSRR. Jak się okazuje, sowiecki program zbrojeniowy obfitował w katastrofy, które pochłonęły tysiące śmiertelnych ofiar. Warto jednak podkreślić, że współczesny arsenał Putina byłby znacznie skromniejszy, gdyby nie decydujący wkład hitlerowskich uczonych.

Pierwszy udany przelot obok Marsa zrealizowała radziecka sonda Mars 1. Wystartowała 1 listopada 1962 r., a do Marsa dotarła 19 czerwca 1963 r. Niestety wcześniej, 21 marca 1963 r., gdy sonda (nadająca wcześniej regularnie informacje o badaniach przestrzeni międzyplanetarnej) znajdowała się w odległości 107 mln km od Ziemi, łączność się urwała. Sonda zbliżyła się do Marsa na odległość 193 tys. km, ale nie przesłała żadnych informacji. Dlatego pierwsze informacje z niewielkiej odległości od Marsa przesłała amerykańska sonda Mariner 4, która 15 lipca 1965 r. doleciała na odległość zaledwie 10 tys. km od powierzchni Marsa i wykonała bardzo dużą liczbę zdjęć. Potem było bardzo wiele misji sond kosmicznych na Marsa – jedne lądowały, inne stawały się sztucznymi satelitami Czerwonej Planety, ale nie o tym chcę opowiadać w tym artykule, bo zależy mi na pokazaniu ziemskich pojazdów kosmicznych, które sięgnęły jeszcze dalej.

Pożegnanie z Układem Słonecznym

Pierwszym próbnikiem kosmicznym, który wybrał się naprawdę daleko, był Pioneer 10 wystrzelony 3 marca 1972 r. Miał zbadać największą planetę Układu Słonecznego – Jowisza – oraz jego cztery największe księżyce. Lot Pioneera 10 był naprawdę daleki, bo Jowisz jest oddalony od Ziemi średnio o 778 mln km. Co więcej, między Marsem a Jowiszem rozciąga się tzw. pas planetoid. Jest to zbiorowisko krążących wokół Słońca głazów, które poruszają się dość chaotycznie, czasem zderzają się ze sobą, zmieniają orbity, a czasem – wyrzucone z tego pasa grawitacją Jowisza – docierają do Ziemi, Księżyca i do innych planet, bombardując ich powierzchnię jako mniej czy bardziej niebezpieczne meteoryty. W pasie tym są także całkiem spore asteroidy i karłowate planety gotowe roztrzaskać wszystko, co się znajdzie na ich drodze. Sonda Pioneer 10 była pierwszym dziełem rąk ludzkich, które miało wniknąć do tego niebezpiecznego obszaru. Okazało się, że przeszła przez pas planetoid bez szkody i 3 grudnia 1973 r. zbliżyła się do Jowisza. Wykonała szereg pomiarów i badań, po czym niesiona ogromną energią rozpędzonej masy (prędkość: 42 tys. km/h) minęła dalej położone planety i pognała w przestrzeń międzygwiezdną, żegnając się z Układem Słonecznym. Za 2 miliony lat zbliży się do gwiazdy Aldebaran.

Na wypadek spotkania jakichś istot inteligentnych wśród dalekich gwiazd sonda niesie na sobie plakietkę aluminiową (złoconą), pokazującą, gdzie jest nasz Układ Słoneczny w Galaktyce, z ilu planet się składa i jak wyglądają istoty ludzkie (mężczyzna i kobieta). Obecnie sonda Pioneer 10 znajduje się w odległości 20 mld km od Ziemi.