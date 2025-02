Papież Franciszek krytykuje Donalda Trumpa. „To źle się zaczyna i źle się skończy”

Donald Trump otwiera Guatanamo dla nielegalnych migrantów

Tuż po objęciu rządów Donald Trump rozpoczął masowe deportacje. Głośno było o łapankach w Chicago czy Nowym Jorku. Ich celem jest – jak twierdzi jego administracja – wyłapanie niebezpiecznych kryminalistów, którzy nielegalnie przebywają w USA. Ale w ręce funkcjonariuszy Immigration and Customs Enforcement (ICE) wpadają też migranci bez kryminalnej przeszłości. Zresztą prezydent używa określenia „niebezpieczni kryminaliści” w stosunku do wszystkich migrantów niemających uregulowanego statusu imigracyjnego, bez względu na to czy popełnili jakieś przestępstwo czy nie.

Dlatego prezydent nakazał te..ż Pentagonowi i Departamentowi Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) stworzenie w Guantanamo na Kubie miejsca dla nielegalnych imigrantów. W tej bazie wojskowej po zamachach 11 września 2001 r. Pentagon utworzył więzienie dla podejrzanych o działania terrorystyczne. W dwóch budynkach więziennych znajduje się 275 cel. Wciąż przetrzymywanych jest tam 15 więźniów oskarżonych o planowanie ataków terrorystycznych we wrześniu 2001 r.