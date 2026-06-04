Przygotowywane przez rząd przepisy przewidują obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji, barów i kawiarni do 0,5 litra wody z kranu na osobę. Nowe regulacje mogą zacząć obowiązywać już od 12 sierpnia.
Przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepisy mają na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych. Pierwotnie projekt ustawy o odpadach i odpadach opakowaniowych zakładał, że restauracje, stołówki, bary, kawiarnie i podmioty świadczące usługi gastronomiczne powinny tam, gdzie to możliwe, zapewnić swoim klientom podawanie wody z kranu w naczyniach wielokrotnego użytku nieodpłatnie lub za niewielką opłatą.
Jak informuje portal prawo.pl, nowa wersja projektu nie daje obiektom gastronomicznym wyboru. Lokale, w których produkty podawane są w salach z miejscami siedzącymi, będą musiały zapewnić klientom wodę z kranu nieodpłatnie. Ma ona być udostępniana na życzenie klienta do stolika lub w innym miejscu podawania posiłków w naczyniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania. Jej ilość ma wynosić pół litra wody na osobę. Zmiany w projekcie są odpowiedzią na postulaty strony społecznej.
Czytaj więcej
Dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu kluczowe znaczenie ma odpowiednie nawodnienie. Tymczasem badania dowodzą, że nie musimy sięgać wy...
Projekt nowych regulacji nie wynika bezpośrednio z przepisów unijnych. Jak zauważa portal prawo.pl, Unia Europejska nie nakazuje państwom członkowskim nakładania obowiązku bezpłatnego podawania wody z kranu w restauracjach, a jedynie zachęca do promowania takiego rozwiązania w gastronomii. Wybór konkretnych rozwiązań pozostawia do decyzji poszczególnych krajów.
Na razie niewiele państw Europy posiada tego typu regulacje. Należy do nich m.in. Francja. Natomiast w Anglii i Walii woda musi być podawana bezpłatnie w lokalach, w których serwowany jest alkohol.
We Włoszech niedawno zakończył się wieloletni sądowy spór w sprawie prawa klienta do otrzymania wody w restauracji. Sąd stwierdził, że podanie wody nie jest obowiązkowe, a decyzja w tej kwestii należy do restauratora.
Projekt ustawy nadal jest procedowany przez rząd. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, nowe obowiązki branży gastronomicznej miałyby zacząć obowiązywać już 12 sierpnia 2026 r.
Czytaj więcej
Ministerstwo Finansów odniosło się do informacji w mediach na temat podatku PIT, jaki miałby obciążać konsumentów, którzy otrzymują zwrot kaucji za...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas