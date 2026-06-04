Przygotowywane przez rząd przepisy przewidują obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji, barów i kawiarni do 0,5 litra wody z kranu na osobę. Nowe regulacje mogą zacząć obowiązywać już od 12 sierpnia. 

Rząd szykuje zmiany w restauracjach. Na czym mają polegać?

Przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepisy mają na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych. Pierwotnie projekt ustawy o odpadach i odpadach opakowaniowych zakładał, że restauracje, stołówki, bary, kawiarnie i podmioty świadczące usługi gastronomiczne powinny tam, gdzie to możliwe, zapewnić swoim klientom podawanie wody z kranu w naczyniach wielokrotnego użytku nieodpłatnie lub za niewielką opłatą.

Jak informuje portal prawo.pl, nowa wersja projektu nie daje obiektom gastronomicznym wyboru. Lokale, w których produkty podawane są w salach z miejscami siedzącymi, będą musiały zapewnić klientom wodę z kranu nieodpłatnie. Ma ona być udostępniana na życzenie klienta do stolika lub w innym miejscu podawania posiłków w naczyniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania. Jej ilość ma wynosić pół litra wody na osobę. Zmiany w projekcie są odpowiedzią na postulaty strony społecznej. 

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UE zachęca do promowania kranówki. Polska idzie dalej

Projekt nowych regulacji nie wynika bezpośrednio z przepisów unijnych. Jak zauważa portal prawo.pl, Unia Europejska nie nakazuje państwom członkowskim nakładania obowiązku bezpłatnego podawania wody z kranu w restauracjach, a jedynie zachęca do promowania takiego rozwiązania w gastronomii. Wybór konkretnych rozwiązań pozostawia do decyzji poszczególnych krajów.

Na razie niewiele państw Europy posiada tego typu regulacje. Należy do nich m.in. Francja. Natomiast w Anglii i Walii woda musi być podawana bezpłatnie w lokalach, w których serwowany jest alkohol.

We Włoszech niedawno zakończył się wieloletni sądowy spór w sprawie prawa klienta do otrzymania wody w restauracji. Sąd stwierdził, że podanie wody nie jest obowiązkowe, a decyzja w tej kwestii należy do restauratora.

0,5 litra kranówki w restauracji gratis. Kiedy zmiany mają zacząć obowiązywać?

Projekt ustawy nadal jest procedowany przez rząd. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, nowe obowiązki branży gastronomicznej miałyby zacząć obowiązywać już 12 sierpnia 2026 r.

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