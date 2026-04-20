Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5 sierpnia 2015 roku, stary system orzekania o abuzywności przed sądem miał zostać ostatecznie wygaszony po 10 latach od wejścia w życie zmian. Termin ten upłynął w piątek, 17 kwietnia.
Głównym powodem czasowej niedostępności bazy jest kwestia ochrony danych osobowych. Po wygaśnięciu podstawy prawnej do prowadzenia rejestru w dotychczasowej formule, UOKiK stracił uprawnienie do dalszego publikowania zawartych w nim danych w formie jawnej.
Obecnie na stronie urzędu widnieje komunikat o pracach technicznych. Rejestr ma wrócić w ciągu kilku dni, służąc jako baza wiedzy, ale już bez danych pozwalających na identyfikację stron postępowań.
W obawie przed utratą cennych informacji, wielu przedsiębiorców i prawników zdecydowało się na samodzielną archiwizację bazy przed terminem jej wyłączenia. Eksperci ostrzegają jednak, że posiadanie takiej kopii w wersji niezanonimizowanej może być ryzykowne. Przechowywanie danych osobowych bez wyraźnej podstawy prawnej po 17 kwietnia może zostać uznane za naruszenie przepisów RODO, co naraża firmy na dotkliwe kary finansowe.
