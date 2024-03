W piątek Bundesrat, izba będąca przedstawicielstwem krajów związkowych w niemieckim parlamencie, zaakceptował przepisy uchwalone miesiąc wcześniej przez Bundestag legalizujące rekreacyjne palenie marihuany.

Ile marihuany można będzie posiadać w Niemczech legalnie

Zgodnie z nimi przechowywanie w domu do 50 gramów i posiadanie przy sobie do 25 gramów marihuany na własny użytek ma być legalne. Odpowiada to dziesiątkom mocnych skrętów. Będzie można także uprawiać w domu do trzech roślin konopi indyjskich. Dozwolone ma być również palenie marihuany publicznie, ale na niektórych obszarach, np. w pobliżu szkół i terenów sportowych, nadal będzie nielegalne.

Zachowane zostaną restrykcje dotyczące handlu marihuaną. Sprzedaż marihuany nieletnim będzie karany co najmniej dwoma latami więzienia. Także zakup marihuany leczniczej nie będzie łatwiejszy. Pierwotne plany zezwalające licencjonowanym sklepom i aptekom na sprzedaż konopi indyjskich zostały odrzucone w związku z obawami UE, że może to doprowadzić do gwałtownego wzrostu eksportu narkotyków.

Zamiast tego za kilka miesięcy dozwolone ma być tworzenie niekomercyjnych stowarzyszeń czy klubów hodowców konopi, liczących do 500 członków. Będą oni mogli wspólnie uprawiać konopie indyjskie, a także sprzedawać je sobie wzajemnie w ilości do 50 gramów na osobę miesięcznie. Członkostwo w nich będzie dostępne wyłącznie dla mieszkańców Niemiec.