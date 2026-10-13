Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we wtorek, że partnerzy zagraniczni nie uprzedzili ukraińskich władz o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów. W stolicę Ukrainy uderzyło pięć rakiet, które trafiły w infrastrukturę cywilną.

„Miało miejsce także dość podłe uderzenie rakietami balistycznymi w Kijów pięć rakiet, które trafiły w infrastrukturę cywilną. W przypadku tego ataku, niestety, nie było ostrzeżenia ze strony partnerów” napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Rosyjski atak balistyczny na Kijów. Ukraina nie otrzymała ostrzeżenia

Ukraiński prezydent zwrócił uwagę na znaczenie informacji wywiadowczych o rosyjskich atakach rakietowych. Podkreślił, że wcześniejsze ostrzeganie o wystrzeleniu pocisków balistycznych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

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„Dane wywiadowcze o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych pomagają ratować ludzkie życie i jest to jedna z najbardziej kluczowych kwestii” napisał Wołodymyr Zełenski na Telegramie.

Wołodymyr Zełenski o informacjach wywiadowczych od partnerów Ukrainy

Prezydent Ukrainy podkreślił, że ostrzeżenia o nadchodzących atakach mogą zapobiegać śmierci cywilów.

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„To właśnie pomaga zapobiegać morderstwom kiedy pojawia się ostrzeżenie o rakietach balistycznych” stwierdził.