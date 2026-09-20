Kłęby dymu nad trafioną dronami rafinerią w dzielnicy Kapotnia
Rosyjskie Ministerstwo Obrony oficjalnie poinformowało, że od soboty systemy obrony zestrzeliły lub zneutralizowały ponad 1600 bezzałogowców na terenie całego kraju. Według oświadczenia mera Moskwy, Siergieja Sobianina, 450 maszyn leciało bezpośrednio w stronę stolicy, co czyni ten atak największym uderzeniem w rejonie moskiewskim od początku inwazji Rosji na Ukrainę.
Sobianin przyznał, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny, jednak zaznaczył, że w mieście nie odnotowano ofiar. Kluczowym celem ataku była należąca do koncernu Gazprom Nieft Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej w dzielnicy Kapotnia, zlokalizowana 15 kilometrów od Kremla. Obiekt został uszkodzony, a pożary na miejscu widoczne były z wielu kilometrów.
Dokładne informacje o skali zniszczeń nie są dostępne. Trafiony zakład zaspokaja blisko 40 proc. zapotrzebowania aglomeracji moskiewskiej na benzynę. Drugim istotnym miejscem trafień był park logistyczny i magazyny w podmoskiewskim Sofjinie, gdzie również doszło do znacznego pożaru.
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Rosyjskie władze wprowadziły ograniczenia i wstrzymały ruch lotniczy na kluczowych lotniskach na południe od stolicy – Domodiedowo oraz Żukowski. Nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że część uszkodzeń to efekt działania rosyjskiej obrony powietrznej. W mediach społecznościowych pojawiły się też zdjęcia, pokazujące prawdopodobnie szczątki ukraińskiej rakiety Flamingo. Ani Kijów, ani Moskwa nie potwierdziły jednak dotąd użycia tych pocisków.
Ukraińskie uderzenie nastąpiło kilka dni po tym, jak amerykańska administracja donosiła o rzekomych próbach wynegocjowania „rozejmu energetycznego”, co miało doprowadzić do zawieszenia ataków na rafinerie. Atak zbiegł się też z ostatnim dniem wyborów parlamentarnych do Dumy Państwowej – rosyjskie władze uznały nalot za „zakłócenie procesu wyborczego”. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku pełnoskalowej wojny z Ukrainą.
„Ten bezprecedensowy atak został wyraźnie zaplanowany w celu zakłócenia wyborów. Przeciwnikowi nie udało się tego osiągnąć” – oświadczył mer Moskwy.
Mieszkańcy Moskwy głosują w wyborach do Dumy Państwowej
Tymczasem gubernator obwodu moskiewskiego, Andriej Worobiow, poinformował, że w wyniku ukraińskich ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramienskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób, w tym 70 dzieci.
Tej samej nocy wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę, wykorzystując 138 bezzałogowców, w tym m.in. odrzutowy model dronów Szahed. W wyniku ataków osiem osób zginęło, w tym troje dzieci, a kolejnych pięć zostało rannych.
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