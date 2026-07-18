Siedem osób zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku nocnego nalotu dronów na magazyn w mieście Kotowsk w obwodzie tambowskim w europejskiej części Rosji – powiadomił w sobotę gubernator obwodu tambowskiego Jewgienij Pierwyszow. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził serię uderzeń na cele lądowe i morskie przeciwnika.

Pożary magazynów i infrastruktury naftowej pod Moskwą

Szef regionalnej administracji w Tambowie oskarżył o atak na Kotowsk stronę ukraińską. Gubernator poinformował w komunikacie na Telegramie, że celem ostrzału był magazyn firmy Wildberries. Jak zaznaczył, ofiary nalotu to pracownicy przedsiębiorstwa. Pierwyszow dodał, że stan zdrowia sześciu rannych osób jest oceniany jako poważny, a jednej – jako krytyczny.

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Portal Ukraińska Prawda powiadomił za rosyjskimi kanałami w sieciach społecznościowych i komunikatami regionalnych władz w Rosji, że pożar magazynu Wildberries wybuchł również w mieście Elektrostal w obwodzie moskiewskim. Według informacji gubernatora Andrieja Worobiowa, obrażeń doznały tam 24 osoby.

W tej samej części Rosji, nieopodal Moskwy, celem bezzałogowców stał się magazyn produktów naftowych w Nogińsku. Także tam doszło do dużego pożaru - przekazała Ukraińska Prawda.

Wołodymyr Zełenski potwierdza ukraińskie uderzenia odwetowe

Kilka godzin później doniesienia o atakach na obiekty w Rosji potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Dzisiaj nasze sankcje dalekiego zasięgu zadziałały na trzech kierunkach na rosyjskim terytorium, a także na naszych tymczasowo okupowanych ziemiach i na morzu. W szczególności, w odpowiedzi na rosyjskie ataki na naszą infrastrukturę cywilną oraz nasze miasta i społeczności, zostały trafione dwa ważne obiekty logistyczne - w regionach moskiewskim i tambowskim, w odległości ponad 500 i niemal 700 km od linii frontu. Agresor wykorzystywał je do zabezpieczenia dostaw podzespołów do produkcji dronów i sprzętu nawigacyjnego, objętych sankcjami. Uderzono również w obiekt naftowy. Ponadto, ukraińskie ostrzały średniego zasięgu dosięgły celów na wodach Mórz Azowskiego i Czarnego oraz na naszym tymczasowo okupowanym Krymie” – napisał Zełenski w sieciach społecznościowych.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że stołeczny region w Rosji zaatakowało w nocy z piątku na sobotę ponad 370 dronów, z czego 64 zestrzelono. Ukraińskie media, relacjonujące ataki na cele przeciwnika, podkreślają, że doniesień Sobianina nie da się w niezależny sposób zweryfikować.

Skutki ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważył Reuters, nasilone ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju.

25 czerwca prezydent Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

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