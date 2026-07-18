Sześć osób zginęło, a 26 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodach donieckim i chersońskim, na wschodzie i południu Ukrainy – przekazał w sobotę portal Ukraińska Prawda, powołując się na administracje wojskowe obu tych regionów. W obwodzie donieckim zginęły trzy, a rannych zostało osiem osób. W obwodzie chersońskim śmierć poniosło również troje cywilów, a 18 doznało obrażeń.

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Według regionalnych ukraińskich władz siły rosyjskie zaatakowały obiekty infrastruktury krytycznej i tereny zamieszkane. Uszkodzone zostały m.in. wielopiętrowy budynek mieszkalny, osiem domów prywatnych, maszt telefonii komórkowej oraz samochody.

Lokalizacje rosyjskich ostrzałów

Ukraińskie media wskazują konkretne miejsca, w których ucierpieli cywile – w obwodzie donieckim po dwie osoby zostały ranne w Iwerskiem, Kramatorsku i Mikołajówce, a po jednej w Drużkowce i Dobropolu. Sytuacja pozostaje dramatyczna również w innych rejonach kraju; w ciągu ostatniej doby rosyjscy okupanci przeprowadzili aż 851 ataków na 51 miejscowości w obwodzie zaporoskim, gdzie zginęła jedna osoba, a dwie kolejne, w tym dziecko, odniosły obrażenia.