Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała w serwisie X, że Bruksela zamierza zwiększyć presję na rosyjski przemysł zbrojeniowy.

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„W odpowiedzi na te ataki dziś zaproponuję objęcie sankcjami kolejnych podmiotów wspierających rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy” – napisała Kallas. Jak dodała, Unia Europejska będzie konsekwentnie zwiększać presję gospodarczą na Moskwę. „Nieustannie zwiększamy wysiłki, dopóki Rosja nie zrozumie, że nie może wygrać” – podkreśliła.

Rosyjski atak na Kijów. Dziesiątki ofiar po zmasowanym ostrzale

Zapowiedź nowych sankcji pojawiła się po jednym z najpoważniejszych rosyjskich ataków w ostatnich tygodniach. W czwartek nad ranem Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenie rakietowo-dronowe na Ukrainę, koncentrując atak przede wszystkim na Kijowie.

W wyniku ostrzału zginęło co najmniej 18 osób, a ponad 80 zostało rannych. Ukraińskie służby przekazały, że skala ataku była wyjątkowo duża.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja wystrzeliła 74 pociski oraz ponad 490 dronów szturmowych. Część z nich została skierowana również na inne miasta, w tym Zaporoże, Mikołajów i Charków.

Nowe sankcje UE wobec Rosji. Potrzebna jednomyślność państw członkowskich

Już wcześniej, w czerwcu, Unia Europejska przedstawiła kolejny pakiet sankcji wobec Moskwy. Obejmował on ograniczenia wymierzone w rosyjski sektor bankowy, energetyczny i handlowy, a jego celem było dalsze osłabienie rosyjskiej gospodarki.

Aby nowe restrykcje weszły w życie, konieczna będzie jednak jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już w środę ostrzegał przed możliwością kolejnego dużego rosyjskiego uderzenia. Ze względu na sytuację bezpieczeństwa przerwał wizytę w Dublinie.

– Wiemy, że Putin od pewnego czasu przygotowuje ten zmasowany atak przeciwko Ukrainie – powiedział Zełenski, wskazując na dane wywiadowcze sugerujące rychłą eskalację działań militarnych Kremla.