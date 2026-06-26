Aleksandr Łunin
W nagraniu Łunin zwrócił się bezpośrednio do Putina. Zażądał spotkania z nim transmitowanego na żywo, podczas którego – jak twierdzi – chciałby opowiedzieć „całą prawdę o tym, co dzieje się dziś w kraju”.
Rosyjski wojskowy przekonywał, że do nagrania skłonili go przedstawiciele wysokich rangą struktur resortu obrony i służb bezpieczeństwa, którzy mieli poprosić go o przekazanie wiadomości prezydentowi. Według Łunina Putin miał wcześniej obejrzeć jedno z jego wcześniejszych wystąpień.
Żołnierz twierdzi również, że tysiące rosyjskich wojskowych przetrzymywanych jest w ziemnych celach i poddawanych torturom za odmowę wykonywania – jak to określił – „bezsensownych samobójczych rozkazów” oraz za nieprzekazywanie dowódcom pieniędzy.
Najmocniejszy fragment nagrania stanowi ultimatum pod adresem Kremla. Łunin ostrzegł, że jeśli nie otrzyma możliwości spotkania z Putinem, „konsekwencje będą bardzo poważne”, a „armia obróci broń przeciwko Kremlowi”.
Według ustaleń niezależnych rosyjskich mediów Meduza, Mediazona i Agientstwo Aleksandr Łunin ma 39 lat i jest młodszym sierżantem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej pochodzącym z obwodu woroneskiego. Brał udział w pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, służąc m.in. w 150. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych oraz w ochotniczym batalionie im. Sudopłatowa utworzonym przez okupacyjne władze Melitopola.
W czasie służby był zwiadowcą, później dowodził pododdziałem rozpoznawczym. Twierdzi, że od 19. roku życia brał udział w działaniach wojennych w kilku tzw. gorących punktach, wielokrotnie odniósł obrażenia i doznał kontuzji, a dziś zmaga się również z problemami natury psychicznej.
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Rosyjskie media ustaliły również, że do 2023 roku nosił nazwisko Pustowałow. W tym samym roku został wykreślony z prowadzonego przez Rosfinmonitoring rejestru osób uznawanych wcześniej za ekstremistów. Sam Łunin utrzymuje, że z formacji BARS został usunięty w 2025 roku po opublikowaniu nagrania, w którym oskarżył dowódców o wysłanie dwóch żołnierzy na zadanie bojowe bez broni.
Od początku 2026 roku prowadzi własne kanały w mediach społecznościowych. Publikuje tam setki nagrań poświęconych sytuacji rosyjskich żołnierzy i twierdzi, że nadal otrzymuje od walczących na froncie wojskowych filmy oraz relacje pokazujące rzeczywistą sytuację na wojnie.
Do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przyznał, że administracja Putina wie o opublikowanym nagraniu, jednak – jak zaznaczył – nie zdążyła jeszcze szczegółowo zapoznać się z jego treścią.
– Powiedziano nam, że takie wystąpienie istnieje, ale jeszcze się z nim nie zapoznaliśmy, dlatego nie chciałbym go komentować – powiedział Pieskow. Dodał, że z relacji dziennikarzy wynika, iż pojawiają się w nim „dość dziwne sformułowania”, dlatego najpierw należy dokładnie przeanalizować jego treść.
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Według rosyjskiej agencji Interfax Łunin w swoim wystąpieniu skarży się m.in. na przemoc ze strony dowódców i współżołnierzy oraz na wymuszanie pieniędzy od żołnierzy walczących na froncie. Domaga się również osobistego spotkania z Władimirem Putinem.
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