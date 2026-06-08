Atak Izraela na irański hub przemysłu petrochemicznego to pierwszy atak na obiekt infrastruktury energetycznej w Iranie od czasu ogłoszenia 7 kwietnia przez Donalda Trumpa zawieszenia broni w toczącej się od 28 lutego wojnie USA i Izraela z Iranem. Izrael atakuje cele w Iranie w odwecie za atak przez Iran na cele w Izraelu. Ten atak był z kolei odwetem za niedzielny nalot izraelski na Bejrut w ramach działań militarnych podejmowanych przez Izrael przeciwko Hezbollahowi, sojusznikowi Iranu.

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Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował już o odwetowym ataku przeprowadzonym na obiekt petrochemiczny w Hajfie, portowym mieście w północnym Izraelu.

Strażnicy Rewolucji ostrzegają, iż dalsze ataki na niemilitarne cele i obiekty infrastruktury energetycznej w regionie mogą mieć konsekwencje dla globalnej gospodarki, za co – jak dodają - odpowiedzialne będą USA. Korpus dodaje, że Izrael rozpoczął „niebezpieczną grę” biorąc na cel obiekty infrastruktury paliwowej i cele cywilne w Iranie.

Kompleks w Mahshahr to jeden z najważniejszych ośrodków petrochemicznych w Iranie. Znajdują się tu zakłady produkujące m.in. nawozy, tworzywa sztuczne, chemikalia przemysłowe, a także komponenty dla przemysłu energetycznego i zbrojeniowego.

Iran informuje też o strąceniu drona nad Teheranem – informację taką podała półoficjalna agencja Mehr, Wcześniej irańskie media informowały o eksplozjach w stolicy Iranu.

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