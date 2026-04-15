F-16
Działania spowodowane są atakami rakietowymi Rosji na Ukrainę. Mają charakter prewencyjny, a ich cel to zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę - napisało Dowództwo Operacyjne RSZ.
W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Do akcji poderwano parę dyżurnych myśliwców i samolot wczesnego ostrzegania.
W związku z działaniami Rosji zamknięte zostały czasowo dwa lotniska – w Rzeszowie i w Lublinie.
W środę wieczorem Rosja zaatakowała Odessę, wstępne doniesienia wskazują, że trafiony został dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny. Na miejsce zdarzenia wysłano ratowników i właściwe służby.
Informacje o ewentualnych ofiarach są weryfikowane.
Wojska rosyjskie zaatakowały obiekt energetyczny w rejonie niżyńskim obwodu czernihowskiego. Uszkodzony został kluczowy obiekt energetyczny w tym rejonie. Ponad 5000 odbiorców jest pozbawionych prądu.
