Działania spowodowane są atakami rakietowymi Rosji na Ukrainę. Mają charakter prewencyjny, a ich cel to zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę - napisało Dowództwo Operacyjne RSZ.

W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Do akcji poderwano parę dyżurnych myśliwców i samolot wczesnego ostrzegania.

W związku z działaniami Rosji zamknięte zostały czasowo dwa lotniska – w Rzeszowie i w Lublinie.

W środę wieczorem Rosja zaatakowała Odessę, wstępne doniesienia wskazują, że trafiony został dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny. Na miejsce zdarzenia wysłano ratowników i właściwe służby.

Informacje o ewentualnych ofiarach są weryfikowane.

Wojska rosyjskie zaatakowały obiekt energetyczny w rejonie niżyńskim obwodu czernihowskiego. Uszkodzony został kluczowy obiekt energetyczny w tym rejonie. Ponad 5000 odbiorców jest pozbawionych prądu.