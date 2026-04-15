Działania spowodowane są atakami rakietowymi Rosji na Ukrainę. Mają charakter prewencyjny, a ich cel to  zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę - napisało   Dowództwo Operacyjne RSZ.

W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Do akcji poderwano parę dyżurnych myśliwców i samolot wczesnego ostrzegania.

W związku z działaniami Rosji zamknięte zostały czasowo dwa lotniska – w Rzeszowie i w  Lublinie. 

W środę wieczorem Rosja zaatakowała Odessę,  wstępne doniesienia wskazują, że trafiony został dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny.  Na miejsce zdarzenia wysłano ratowników i właściwe służby.

Informacje o ewentualnych ofiarach są weryfikowane.

Wojska rosyjskie zaatakowały obiekt energetyczny w rejonie niżyńskim obwodu czernihowskiego.  Uszkodzony został kluczowy obiekt energetyczny w tym rejonie. Ponad 5000 odbiorców jest pozbawionych prądu.