Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, że Kijów i Berlin osiągnęły porozumienie w sprawie nowych pakietów pomocowych. - Przyjaźń i więź między naszymi społeczeństwami są głębsze niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym naturalnym krokiem jest dziś podniesienie naszych relacji dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego - oświadczył Merz na konferencji prasowej podczas niemiecko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych w Urzędzie Kanclerskim.

Merz stwierdził, że „Niemcy udzieliły Ukrainie bezprecedensowego wsparcia i w roku 2026 stały się jej najważniejszym partnerem”, podkreślając uzgodnienia w sprawie nowych pakietów pomocy, przede wszystkim w zakresie obrony powietrznej. Według Merza umowa obejmuje nie tylko obronę powietrzną, ale także broń dalekiego zasięgu, drony i amunicję.

Kanclerz stwierdził, że Niemcy wspierają cel przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, choć - jak dodał - „nie da się go zrealizować w krótkim czasie”. W tym kontekście wezwał rząd w Kijowie do „jeszcze intensywniejszego wdrażania reform, zwłaszcza w obszarze praworządności i walki z korupcją”.

Z kolei Zełenski poinformował, że Niemcy i Ukraina podpisały 10 porozumień na różnych poziomach. Zaznaczył, że porozumienia dotyczą m.in. obrony powietrznej, a konkretnie pocisków rakietowych do systemów Patriot PAC-2 oraz systemów IRIS-T, które ma otrzymać od Niemiec Ukraina. - Jesteśmy za nie wdzięczni. Chcielibyśmy osobiście podziękować za tę umowę – powiedział prezydent Ukrainy.

Ukraiński prezydent zaznaczył że Ukraina zaproponowała Niemcom dwustronne porozumienie w sprawie dronów. Istnieje również umowa o nowym niemieckim wkładzie w ukraińską produkcję dronów. - Doceniam, że współpraca między Ukrainą a Niemcami osiągnęła poziom istotnego partnerstwa strategicznego (…). Ten format konsultacji międzyrządowych między naszymi państwami odbywa się dzisiaj po raz pierwszy od ponad 20 lat. Oczekujemy, że kolejne konsultacje między rządami odbędą się w przyszłym roku, a nie za kolejne 20 lat – dodał.

94 mld euro wsparcia od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie

Rządzone przez Merza Niemcy wspierają Kijów dyplomatycznie i stały się kluczowym dostawcą uzbrojenia dla Ukrainy, jak dotąd nie zdecydowały się jednak na przekazanie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Taurus.

Z danych rządu w Berlinie wynika, że od 24 lutego 2022 roku Niemcy udzieliły Ukrainie wsparcia cywilnego o łącznej wartości co najmniej 39 mld euro oraz wsparcia wojskowego w wysokości ok. 55 mld euro. W przyjętym przez Bundestag budżecie na 2026 rok zapisano 11,5 mld euro dla Ukrainy.