Rozpoczęła się blokada morska Iranu, zarządzona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, co może zapowiadać poważną eskalację konfliktu i zburzyć kruche zawieszenie broni między oboma krajami. Oprócz blokady Cieśniny Ormuz, USA wprowadzą też blokadę w Zatoce Omańskiej i Morzu Arabskim na wschód od Cieśniny Ormuz, która obejmie cały ruch statków, niezależnie od bandery.

Reklama Reklama

W poniedziałek Trump ostrzegł irańskie okręty wojenne przed zbliżaniem się do strefy blokady.

Trump grozi „szybkim i brutalnym” systemem eliminacji

„Marynarka wojenna Iranu leży na dnie morza, całkowicie zniszczona – 158 okrętów. Nie trafiliśmy jedynie w ich niewielką liczbę, jak to nazywają, 'szybkich okrętów szturmowych', ponieważ nie uważaliśmy ich za poważne zagrożenie” – napisał Trump w poście w mediach społecznościowych.

„Ostrzeżenie: Jeśli którykolwiek z tych okrętów zbliży się do naszej BLOKADY, zostanie natychmiast ZLIKWIDOWANY” – dodał prezydent USA, precyzując, że siły USA zamierzają użyć „tego samego systemu eliminacji”, który stosują w walce z przemytnikami narkotyków na łodziach, a ma on być „szybki i brutalny”.

Blokada, którą Trump ogłosił w niedzielę po tym, jak negocjatorzy USA i Iranu nie osiągnęli porozumienia po rundzie rozmów w Pakistanie, weszła w życie w poniedziałek o godzinie 16.00 (10.00 czasu wschodniego).

Centrum Operacji Handlu Morskiego Zjednoczonego Królestwa (UKMTO) ogłosiło wcześniej, że otrzymało powiadomienie, iż blokada nałożona przez USA będzie miała zastosowanie „bez rozróżnienia” co do statków wpływających do irańskich portów i terminali naftowych.

„Ograniczenia obejmują całe irańskie wybrzeże, w tym porty i infrastrukturę energetyczną” – poinformowało w komunikacie UKMTO, organizacja powiązana z brytyjską Królewską Marynarką Wojenną.

Chociaż dwutygodniowy rozejm przewidywał otwarcie Cieśniny Ormuz przez Iran, ruch statków na tym strategicznym szlaku wodnym nie wzrósł od czasu ogłoszenia zawieszenia broni w zeszłym tygodniu.

Iran zarzuca USA naruszenie rozejmu

Irańscy urzędnicy oskarżyli Stany Zjednoczone o naruszenie rozejmu poprzez umożliwienie Izraelowi dalszego bombardowania Libanu. Pakistan, który pośredniczył w zawieszeniu broni, oświadczył, że wszystkie fronty regionalne – w tym Liban – były częścią porozumienia.

Mohammad Bagher Ghalibaf, przewodniczący irańskiego parlamentu, który był członkiem teherańskiego zespołu negocjacyjnego w Islamabadzie, ostrzegł w niedzielę, że oblężenie Zatoki Perskiej przez USA jedynie podniesie ceny benzyny dla Amerykanów.

Średnia cena jednego galona (2,8 litra) benzyny w USA wynosi obecnie ponad 4,12 dolara, w porównaniu z niecałymi 3 dolarami przed wybuchem wojny. „Cieszcie się obecnymi cenami na stacjach. Z powodu tak zwanej „blokady” wkrótce będziecie tęsknić za benzyną za 4-5 dolarów.” – napisał Ghalibaf na X.



Iran zadeklarował obronę swoich wód terytorialnych, twierdząc, że oblężenie morskie jest równoznaczne z „piractwem”.