Prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel
„W związku z medialnie nagłośnionymi wypowiedziami prezydenta Republiki Czeskiej Petra Pavla, wygłoszonymi w tym tygodniu na terenie Uniwersytetu Karola w adresie skierowanym do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej pozwala sobie wyrazić ubolewanie nad ich treścią i podkreślić, że te wypowiedzi nie reprezentują oficjalnego stanowiska rządu Republiki Czeskiej” – napisano w komunikacie czeskiego resortu.
W komunikacie podkreślono, że rząd Andreja Babiša „przywiązuje zasadnicze znaczenie do siły, jedności i wiarygodności NATO, podobnie jak do solidnego transatlantyckiego partnerstwa między Europą a Stanami Zjednoczonymi”. Podkreślono też, że „obecny stan stosunków czesko-amerykańskich jest niezwykle silny” i „po obu stronach dochodzi do jego dalszego pogłębiania”.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem dał wyraz swojemu rozczarowaniu NATO wpisem w serwisie Truth Social.
W środę prezydent Czech Petr Pavel powiedział, że żądanie Stanów Zjednoczonych, by inne państwa NATO zaangażowały się w konflikt na Bliskim Wschodzie, jest „sprzeczne z misją sojuszu, a wycofanie się z niego USA stanowiłoby poważny test dla pozostałych członków”.
– Jest ważne, by rozumieć, że NATO zostało utworzone jako sojusz obronny, którego podstawową misją jest zbiorowa obrona terytoriów państw członkowskich. Stany Zjednoczone nie są atakowane, a Iran nie jest członkiem sojuszu. Dlatego wzywanie NATO do zaangażowania się w konflikt na Bliskim Wschodzie jest niezgodne z powodami i zasadami, na których NATO zostało założone – mówił Pavel.
Czytaj więcej
Rzadko w Europie prezydentem zostaje generał. Czech Petr Pavel także pod względem poglądów jest nietypowy.
Według prezydenta Czech gdyby którykolwiek członek sojuszu rozważał wycofanie się, pozostali musieliby rozważyć, jakie środki podjąć, aby utrzymać zasadę zbiorowej obrony. – Jestem przekonany, że sojusz ma sens nie tylko dla krajów europejskich, ale także dla Kanady i Stanów Zjednoczonych. Gdyby któryś z członków miał wystąpić, sojusz nadal mógłby funkcjonować, choć wymagałoby to znacznego wysiłku ze strony wszystkich – zaznaczył Pavel.
Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „Daily Telegraph” znów skrytykował europejskich sojuszników za brak wsparcia dla amerykańsko-izraelskiej operacji wojskowej przeciw Iranowi, po raz kolejny nazwał NATO „papierowym tygrysem” i powiedział, że poważnie rozważa wycofanie się USA z sojuszu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas