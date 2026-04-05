Płonie największa galeria handlowa Królewca
Przez cztery lata agresji Rosji na Ukrainę obwód królewiecki – rosyjska enklawa wewnątrz Unii Europejskiej, z którą jako jedyne w Polsce graniczy województwo warmińsko-mazurskie - pozostawał oazą spokoju. Odpryskiem wojny rozpętanej przez Putina były tylko najwyższe w Rosji ceny w królewieckich sklepach i kłopoty z podróżowaniem poza obwód.
W niedzielę to się mogło zmienić. Ogień i kłęby czarnego dymu od południa górują nad miastem. Galeria Handlowa Gigant stoi w ogniu. Są ranni, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.
- Fasada płonie, a pożar obejmuje 1000 metrów kwadratowych - poinformował gubernator obwodu Aleksiej Biesprozwannych, cytowany przez rosyjskie media.
Na filmach i zdjęciach widać ogromny pożar, kłęby czarnego dymu. W centrum handlowym znajduje się duży supermarket spożywczy, dziesiątki sklepów, w tym z artykułami dla dzieci, kino, strefa gastronomiczna i centrum rozrywki. Parking jest dostępny w piwnicy i na przyległym terenie.
Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych początkowo podawało, że powierzchnia pożaru wynosi 500 metrów kwadratowych, ale wkrótce pożar się podwoił. „Gaszenie pożaru jest utrudnione ze względu na wysokie obciążenie ogniowe i obecność materiałów łatwopalnych w środku. W gaszeniu pożaru bierze udział 75 osób i 15 jednostek straży ze specjalistycznym sprzętem” – wyjaśniło rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.
Według portalu Masz, powołującego się na naocznych świadków, pożar wybuchł na drugim piętrze. Gubernator Aleksiej Biesprozwannych poinformował, że polecił ministerstwu zdrowia zmobilizowanie wszystkich sił i środków na czas działań straży pożarnej. „Obecnie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych” – dodał gubernator.
Oficjalnych informacji o przyczynach pożaru jeszcze nie ma. „Przyczyną pożaru w kaliningradzkim centrum handlowym były prace remontowe, podczas których zapaliły się materiały budowlane zgromadzone na dachu” – relacjonują reporterzy stacji Masz. Jednak przeczą temu inne doniesienia. Według agencji informacyjnej Wiesti, pożar objął piętra od pierwszego do trzeciego i rozprzestrzenił się na samochody zaparkowane w pobliżu centrum handlowego.
Inny kanał informacyjny - „112”, powołując się na naocznych świadków, informuje, że najpierw zapalił się zaparkowany przed galerią samochód, a następnie ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko na całe centrum handlowe.
Jeżeli był to sabotaż, to oznaczać może, że wojna dotarła do bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Obwód królewiecki jest mocno zmilitaryzowany. Tutaj Kreml rozmieścił m.in. baterie rakiet Iskander wycelowane w kraje NATO.
