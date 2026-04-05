Agnieszka ma tylko jedną fotografię brata, który zmarł jeszcze zanim się urodziła. Na czarno-białym zdjęciu niemowlę leży w beciku. Prośbę na grupie formułuje tak: „Mój brat, którego nigdy nie poznałam. Chciałabym zobaczyć, jak wyglądałby, gdyby był dorosły. Robicie tu cuda”. Komentujący w odpowiedzi umieszczają dwie interpretacje wizerunku dorosłego – po jednej z ChatuGPT i z Google Gemini. Na obu podobne do siebie są kształty nosa, ust i twarzy, poza tym w jednej wizji 30-kilkuletni mężczyzna ma gęste włosy, a w drugiej – wysokie czoło i zakola.