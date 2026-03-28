W bazę trafił co najmniej jeden pocisk, a także kilka dronów. W wyniku ataku poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa samoloty do tankowania w powietrzu KC-135.

Atak, do którego doszło w piątek, jest drugim uderzeniem w bazę Prince Sultan od początku trwającej od 28 lutego wojny z Izraela i USA Iranem. W poprzednim uszkodzonych zostało pięć latających cystern KC-135.

Władze Arabii Saudyjskiej poinformowały natomiast, że rakieta balistyczna wymierzona w stolicę Rijad została przechwycona i zniszczona w locie. Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich również wydało alerty dotyczące rakiet balistycznych i dronów zmierzających w kierunku kraju.

