Wypowiedź sekretarza stanu USA padła tuż przed wylotem polityka z Francji. Rubio w Paryżu wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw G7.

Reklama Reklama

Rubio wskazał, kiedy USA mogą zakończyć operację wobec Iranu

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał w piątek, że Stany Zjednoczone spodziewają się zakończenia swojej operacji wobec Iranu w relatywnie krótkim czasie. Jak podkreślił, działania te mają potrwać „tygodnie, nie miesiące”.

Deklaracja sekretarza stanu USA padła bezpośrednio po rozmowach prowadzonych w ramach grupy G7. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych stanowiło platformę do omówienia bieżących wyzwań międzynarodowych, w tym sytuacji związanej z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Rubio odniósł się także do potencjalnych decyzji Iranu dotyczących kluczowego szlaku morskiego, jakim jest cieśnina Ormuz. Według sekretarza stanu, Teheran może rozważać wprowadzenie systemu opłat dla statków przepływających przez ten strategiczny punkt. – Iran może zdecydować się na ustanowienie systemu opłat dla cieśniny Ormuz – zaznaczył.

Cieśnina Ormuz ma istotne znaczenie dla globalnego transportu surowców energetycznych, co sprawia, że ewentualne zmiany w zasadach jej użytkowania mogą mieć poważne konsekwencje międzynarodowe.

Zdaniem Rubio Stany Zjednoczone mogą osiągnąć swoje cele w wojnie z Iranem „bez wojsk lądowych”. - Zniszczymy ich marynarkę wojenną, zniszczymy ich siły powietrzne i znacząco zniszczymy ich wyrzutnie rakiet, aby nigdy nie mogli się za nimi ukryć i zdobyć broni jądrowej – powiedział w rozmowie z dziennikarzami. - Osiągamy wszystkie te cele, wyprzedzamy harmonogram w większości z nich i możemy je osiągnąć bez wojsk lądowych – dodał.

Sekretarz stanu zapytany został też o powód wysyłania większej liczby amerykańskich żołnierzy na Bliski Wschód. Jak stwierdził, prezydent Donald Trump „musi być przygotowany na wiele ewentualności”.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się 28 lutego, po tym, jak Donald Trump zdecydował się na udział USA w izraelskich nalotach na Iran. W jednej z operacji zginął Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który w chwili ataku przebywał w kompleksie rządowym w Teheranie wraz z innymi przywódcami państwa.

Iran zablokował także swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Według CENTCOM operacja wojskowa USA i Izraela – znana jako Epicka Furia – przebiega zgodnie z planem lub nawet szybciej, niż zakładano. Od 28 lutego zaatakowano ponad 10 tysięcy celów wojskowych w Iranie. Amerykańskie siły zbrojne twierdzą również, że zatopiły 92 proc. dużych jednostek irańskiej marynarki wojennej oraz systematycznie niszczą nie tylko zapasy broni, ale i infrastrukturę produkcyjną kraju.