Zdjęcia satelitarne lotnisk z lutowego raportu „China Airpower Tracker” pokazują smukłe samoloty o skośnych skrzydłach, przypominające kształtem myśliwce J-6, które po raz pierwszy trafiły do chińskich sił powietrznych w latach 60. XX wieku. Zgodnie z raportem, zostały one przekształcone w drony. Samoloty te zostały zidentyfikowane w pięciu bazach w prowincji Fujian i jednej w prowincji Guangdong. Ok. 200 spośród 500 tak przebudowanych maszyn (wersja dronowa J-6 nosi oznaczenie J-6W) Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza rozmieściła na lotniskach w pobliżu Cieśniny Tajwańskiej.

Reklama Reklama

Zastosowanie J-6W w ewentualnym konflikcie na Tajwanie

J. Michael Dahm, analityk Instytutu Mitchella, były oficer wywiadu Marynarki Wojennej USA twierdzi, że maszyny te nadawałyby się do tego, by w początkowej fazie ewentualnego konfliktu na Tajwanie w dużej ilości atakować wyspę lub cele sojusznicze, skutecznie zajmując obronę powietrzną.

Jak twierdzą eksperci, te drony nie zaliczają się do najgroźniejszych i najbardziej zaawansowanych chińskich bezzałogowych statków powietrznych, ale ich zwalczanie byłoby bardzo kosztowne. Eksperci alarmują, że zwalczanie takich dronów, noszących oznaczenie J-6W, za pomocą drogich rakiet stanowiłoby „koszmar dla obrony powietrznej” Tajwanu oraz poważne wyzwanie pod względem kosztów i logistyki. Z kolei małe, szybkie drony przechwytujące, takie, jakie Ukraina wystawia w wojnie z Rosją, byłyby nieskuteczne w ich zestrzeliwaniu.

Tajpej – jak informuje Reuters – „dostrzega to zagrożenie”. Wysoki rangą tajwański urzędnik do spraw bezpieczeństwa przyznał, że Tajwan, chcąc powstrzymać uderzenia w kluczowe obiekty, „w nieunikniony sposób stanie przed problemem opłacalności wykorzystania drogich rakiet do przechwytywania tych dronów z dużej odległości”.

Pierwsza prezentacja J-6W na pokazie lotniczym w Changchun

Chińskie siły powietrzne we wrześniu 2025 r. zaprezentowały jeden z przerobionych myśliwców na pokazie lotniczym w Changchun w północno-wschodnich Chinach. Na tablicy informacyjnej umieszczonej obok drona opisano go jako bezzałogowy statek powietrzny J-6. Z samolotu usunięto działa i inne wyposażenie, a następnie wyposażono go w automatyczny system sterowania lotem i technologię nawigacji z uwzględnieniem terenu – informowano.

Chińskie myśliwce odrzutowe Foto: Adobe Stock

Pekin postrzega Tajwan jako swoje terytorium i – jak przypomina agencja Reutera – nigdy nie wyrzekł się użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą. Tajwan odrzuca roszczenia Pekinu, twierdząc, że tylko mieszkańcy wyspy mogą decydować o swojej przyszłości. W tym miesiącu amerykański wywiad stwierdził, że Chiny nie planują obecnie inwazji na Tajwan w 2027 r. Jeszcze pod koniec 2025 r. Pentagon w swoim corocznym raporcie twierdził, że „do końca 2027 r. Chiny mogą być w stanie stoczyć i wygrać wojnę z Tajwanem”.

Chiński przemysł dronowy

Przedłużający się konflikt na Ukrainie i wojna USA i Izraela z Iranem pokazały, że drony są obecnie kluczowym elementem nowoczesnej sztuki wojennej. Niektóre z nich można produkować w dużych ilościach rozmieszczać w masowych formacjach i szybko wymieniać po stratach na polu bitwy.

Chiny są znaczącym graczem na globalnym rynku komercyjnych dronów. Inwestują również znaczne środki w technologie dronów wojskowych, budując siłę ognia potrzebną do przejęcia kontroli nad Tajwanem siłą, jeśli zajdzie taka potrzeba. Przebudowane drony zidentyfikowane w raporcie Instytutu Mitchella są częścią rozwijającego się arsenału broni powietrznej Pekinu, obejmującego bombowce z pociskami dalekiego zasięgu, nowoczesne myśliwce, pociski balistyczne, pociski manewrujące i roje nowoczesnych bezzałogowych statków powietrznych.