Z tego powodu od lat podkreśla, że Waszyngton powinien ostrożnie podchodzić do angażowania się w nowe konflikty. Jego bardziej powściągliwy ton w ocenie operacji przeciwko Iranowi tylko wzmocnił spekulacje o możliwych różnicach zdań między nim a prezydentem.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy Vance dystansuje się od decyzji o działaniach militarnych. Gdy na początku ubiegłego roku Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na rebeliantów Huti w Jemenie, w prywatnej rozmowie na komunikatorze Signal miał nazwać tę decyzję „błędem”.

Również w swoich wcześniejszych publicznych wypowiedziach wielokrotnie argumentował, że wojna z Iranem nie leży w interesie USA. Podkreślał, że byłaby kosztowna i mogłaby odciągnąć zasoby od innych priorytetów.

Trump i Vance nie mieli wspólnego zdania w sprawie ataku na Iran

Sam prezydent Trump nie ukrywał, że między nim a jego zastępcą istniały różnice w podejściu do operacji. – Powiedziałbym, że filozoficznie był trochę innego zdania. Może był mniej entuzjastyczny wobec tej decyzji, ale nadal dość entuzjastyczny – stwierdził Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w swojej rezydencji w Mar-a-Lago.

Doradcy Vance’a nie chcą wchodzić w szczegóły jego stanowiska. Rzeczniczka wiceprezydenta Taylor Van Kirk podkreśliła, że wiele doniesień medialnych opiera się na przeciekach i spekulacjach. – Wiceprezydent jako członek zespołu bezpieczeństwa narodowego prezydenta zachowuje swoje rady dla prezydenta w poufności – zaznaczyła.