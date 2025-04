Nakaz opuszczenia Indii nie dotyczy pakistańskich dyplomatów z ambasady w New Delhi.



Do ataku terrorystycznego w Pahalgam w Kaszmirze doszło 22 kwietnia. Zginęło w nim 26 osób. To jeden z najkrwawszych zamachów terrorystycznych w Kaszmirze od lat. Ofiary ataku to przede wszystkim turyści. Do ataku przyznała się grupa pod nazwą Kaszmirski Ruch Oporu sprzeciwiająca się indyjskiej kontroli nad Dżammu i Kaszmirem. Po ataku indyjskie służby dokonały licznych aresztowań wśród osób uważanych za sympatyków tej grupy. Kaszmirski Ruch Oporu nazwał ofiary ataku „agentami indyjskich służb” i zapowiedział kolejne ataki.



Do ataku doszło w dolinie Baisaran, popularnym celu wypraw turystycznych. Pahalgam, w pobliżu którego znajduje się dolina, to gospodarcze centrum Kaszmiru. Turystyka stanowi ważne źródło dowodu tamtejszej ludności.



Więcej informacji wkrótce