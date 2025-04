Tak Wang Guangjun i Zhang Renbo znaleźli się na froncie. Teraz chcą wrócić do domu

Zhang Renbo, strażak, ratownik

Z kolei Zhang Renbo opowiedział, że ma dość zamożną rodzinę w Chinach i pracę jako strażak i ratownik. Miał pojechać do Rosji w ramach podróży, a potem postanowił „zarobić trochę pieniędzy”. Rosjanie początkowo, według Zhanga, zaproponowali mu pracę w budownictwie, a potem „coś zaczęło się dziać i nie można nic z tym zrobić”.

20 grudnia 2024 r. Zhang przybył do Moskwy, stamtąd do Rostowa, a następnie do okupowanego Doniecka, a następnie przez około miesiąc „przemieszczał się z ziemianki do ziemianki i komunikował się z wojskiem pod ciągłym ostrzałem”.

- W Chinach promowane jest przyjazne nastawienie do Rosji. Być może to właśnie takie kampanie reklamowe (w chińskich sieciach społecznościowych) zachęcają do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. (...) Zanim przyjechałem na Ukrainę, wszelkie informacje (które miałem – przyp. red.) dotyczyły zwycięstw Rosji.

„Dowiedziałem się gdzie jestem dopiero jak dotarliśmy na miejsce”

Obaj jeńcy opowiadali, że w jednostkach, w których służyli, dowodzili Rosjanie. W jednostce, w której służył Zhang Renbo, było się dwóch obywateli Chin, w innej – gdzie trafił Wang Guangjun - było ich dziesięciu. Opowiadali, że w większości byli angażowani do najcięższych prac. Ale - jak opowiadał Wang Guangjun - Rosjanie „trzymali się z daleka” od niego. - Zatajali przed nami wszystkie informacje, dowiedziałem się (gdzie jestem) dopiero, gdy dotarliśmy na miejsce - mówił.