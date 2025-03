Wołodymyr Zełenski ostrzega: Rosjanie chcą zaatakować obwód sumski Ukrainy

„Widzimy (...) obszary wzdłuż naszej wschodniej granicy, gdzie armia rosyjska gromadzi siły. To wskazuje na chęć uderzenia w nasz obwód sumski. Rozumiemy to i będziemy temu przeciwdziałać" - napisał prezydent Ukrainy.

„Chciałbym, aby wszyscy partnerzy zrozumieli, co dokładnie planuje Putin, do czego się przygotowuje i co zignoruje. Koncentracja sił rosyjskich wskazuje, że Moskwa zamierza nadal ignorować działania dyplomatyczne. Przedłużająca się wojna Rosji jest oczywista. Jesteśmy gotowi przekazywać naszym partnerom wszelkie realne informacje dotyczące sytuacji na froncie, w obwodzie kurskim i wzdłuż granicy” - zadeklarował.

Sztab Generalny: Informacje o rzekomym otoczeniu przez Rosjan nie są prawdziwe

Sztab Generalny Ukrainy we wpisie w serwisie Facebook, oznaczonym jako „ważny" napisał, że ”doniesienia o rzekomym 'otoczeniu' przez Rosjan jednostek ukraińskich w obwodzie kurskim nie są aktualne i są tworzone przez Rosjan w celach politycznych. Sytuacja nie zmieniła się znacząco w ciągu dnia. Trwają działania bojowe w strefie operacyjnej zgrupowania wojsk 'Kursk'" - poinformowano.