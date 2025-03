Ukraina przyznaje się do porażki w obwodzie kurskim. Rosjanie odzyskali Sudżę

Wcześniej ukraiński Sztab Generalny dementował doniesienia o okrążeniu ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim. Dowództwo zapewniło, że nie ma takiego zagrożenia, zaś poszczególne jednostki zostały wycofane na „korzystniejsze” pozycje obronne.

Także w piątek prezydent USA Donald Trump stwierdził, że tysiące ukraińskich żołnierzy w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej zostały „całkowicie okrążone” przez rosyjskie wojska. Z kolei w czwartek Władimir Putin stwierdził, że ukraińskie siły są „w pełnej izolacji" w tym regionie.

Ukraińska operacja w obwodzie kurskim Rosji

6 sierpnia 2024 roku armia ukraińska przeprowadziła ofensywę w głąb rosyjskiego terytorium, w ciągu dwóch tygodni zajmując około 1300 kilometrów kwadratowych. To zaskoczyło Władimira Putina i jego generałów, którzy nie byli przygotowani na taki rozwój sytuacji. Zmieniło to również narrację dla Ukrainy, która do tej pory systematycznie traciła terytoria na rzecz Rosjan. Wyjaśniano wówczas, że jednym z celów „operacji kurskiej” jest jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.

Z czasem kontrolowane przez siły ukraińskie terytorium zaczęło się kurczyć w wyniku kontrofensywy wojsk rosyjskich.