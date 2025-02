Członkowie delegacji USA i Rosji w Rijadzie Foto: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Komornicki przekonywał, że Stany Zjednoczone utraciły pozycję hegemona i wyrósł im niebezpieczny rywal (Chiny), który zagraża im nie tylko w rejonie zachodniego Pacyfiku. - Chińczycy mają zdolność tworzenia sojuszy gospodarczych - powiedział wojskowy, wspominając o chińskich inwestycjach na Grenlandii, którą zainteresowanie wyraził Donald Trump. Rozmówca Radia Plus zastrzegł przy tym, że należy oddzielić to, co mówi prezydent USA od rzeczywistej treści nowej strategii Stanów Zjednoczonych.

Czy Rosja zaatakuje NATO? Były wiceszef SG wskazuje na ważną rolę społeczeństwa

Gen. Leon Komornicki został zapytany o słowa Trumpa, który wyraził pogląd, że Rosja nie zaatakuje NATO. Odparł, że Europa powinna się zmobilizować i wykładać 4-5 proc. PKB na uzbrojenie, ale ocenił, że to „dopiero początek drogi”. - Trzeba zbudować określone zdolności w siłach zbrojnych, zdolności zaplecza czyli przemysłu, ale także przygotować społeczeństwa zachodnie, bo jakie one są mentalnie, czy są gotowe wyjść ze strefy komfortu i pójść na wojnę z Rosją? No nie są - powiedział. Dodał, że jeśli społeczeństwo nie będzie stanowiło fundamentu systemu obronnego europejskich państw NATO, to „te armie nie wystarczą, żeby wyjść na wojnę z Rosją”.

Zdaniem byłego wiceszefa Sztabu Generalnego, Rosja może być gotowa do wojny za 5-6 lat. - Mamy jeszcze czas, to jest ostatni dzwonek. Europa musi się zmobilizować, musi zrozumieć, że Stany Zjednoczone muszą w pierwszym rzędzie w tym czasie odtworzyć swoje zdolności, uporządkować przestrzeń geopolityczną, którą Chiny w dużej mierze w wielu miejscach zdominowały - oświadczył.