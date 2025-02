Podobne liczby podawał też znany ukraiński dziennikarz wojenny Jurij Butusow. W grudniu mówił o 70 tys. poległych i 35 tys. zaginionych.

Mobilizacja na Ukrainie szwankuje. Ilu żołnierzy ma armia?

Obecnie według oficjalnych danych władz w Kijowie w szeregach armii ukraińskiej pełni służbę około 880 tys. żołnierzy i oficerów. Ukraińskie siły zbrojne ciągle potrzebują nowych rekrutów, bo muszą powstrzymywać nie tylko trwające od miesięcy natarcie armii Putina w Donbasie, ale i swoje pozycje w rosyjskim obwodzie kurskim. Tymczasem mobilizacja nad Dnieprem szwankuje i zdarzają się sytuacje, do których nie powinno dochodzić w walczącym o przetrwanie kraju.

Tylko w ubiegły weekend odnotowano kilka ataków na ukraińskich wojskowych z centrów rekrutacyjnych (dawne komendy uzupełnień), którzy odpowiadali za mobilizację mężczyzn w wielu poborowym (25–60 lat). W miejscowości Pyriatyn (obwód połtawski) na jednej ze stacji benzynowych zastrzelono wojskowego, który przewoził mobilizowanych do centrum szkoleniowego. Morderców, którzy w ten sposób próbowali uniknąć mobilizacji, schwytano. W sobotę w komendach uzupełnień w Równym i Pawłogradzie (obwód dniepropietrowski) doszło do wybuchów, w których wyniku jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych.

Do „haniebnych ataków na wojskowych” odniósł się dowódca armii ukraińskiej gen. Ołeksander Syrski. – Przemoc wobec wojskowych jest niedopuszczalna […] Winni powinni ponieść zasłużoną karę. Siły zbrojne Ukrainy robią wszystko, co możliwe, by obronić nasze państwo i naród ukraiński. W warunkach pełnoskalowej wojny nie jest to możliwe bez mobilizacji – podkreślał. Zaznaczył też, że obrona Ukrainy nie będzie możliwa „bez ogólnonarodowego poparcia dla armii i szacunku do wojskowych”.