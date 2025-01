Ukrainie i Rosji brakuje żołnierzy. Putin płaci, Ukraińcy proszą o demobilizację

Nie mają kim zastąpić żołnierzy w razie demobilizacji. Poza tym szkolenie takiego żołnierza zajmuje co najmniej sześć tygodni, a specjalisty jeszcze więcej. W obecnej sytuacji demobilizacja mogłaby doprowadzić do katastrofalnych skutków Ołeksij Melnyk, kijowski ekspert z Centrum Razumkowa

Kijów mimo nacisków ze strony USA nie spieszy się też, by obniżać wiek poborowych (obecnie mobilizują mężczyzn w wieku 25–60 lat). – Jak każdy polityk, Zełenski też chce uniknąć niepopularnych decyzji – uważa ekspert.

O tym, że w Kijowie nie wierzą w szybkie zakończenie wojny, świadczy chociażby to, że Rada Najwyższa od dłuższego czasu nie jest w stanie przygotować ustawy, która określałaby termin służby zmobilizowanych żołnierzy. Na prośbę resortu obrony komitet ds. bezpieczeństwa, obrony i wywiadu pod koniec grudnia skierował do zamrażarki odpowiedni projekt ustawy przynajmniej do 18 marca. Z kolei stan wojenny przedłużono do 9 maja.

Skąd Putin ma żołnierzy? Płaci miliony rubli ochotnikom

Władimir Putin, który przed rozpoczęciem rozmów z Donaldem Trumpem dąży do okupacji jak największego obszaru Ukrainy, również pilnie potrzebuje żołnierzy. Wygląda jednak na to, że chce uniknąć przymusowej powszechnej mobilizacji i pogorszenia nastrojów społecznych (ze styczniowego sondażu niezależnego ośrodka Centrum Lewady wynika, że 54 proc. Rosjan chce rozpoczęcia rozmów pokojowych). Rekrutów wabi rublami.

Rosyjskie regiony gwałtownie zaczęły zwiększać wypłaty ochotnikom. Władze Tatarstanu poinformowały we wtorek, że wypłacą 2,8 mln rubli (równowartość 114 tys. złotych) każdemu ochotnikowi, który podpisze kontrakt z armią do 1 kwietnia. – Dołącz do armii zwycięstwa – agituje lokalna strona rekrutacyjna i szczegółowo wymienia „bonusy”, które czekają Rosjan gotowych do udziału w wojnie z Ukrainą. Nie tylko mogą liczyć miesięcznie na ponad 200 tys. rubli (równowartość 8 tys. zł). „50 tys. rubli za każdy zajęty kilometr w szeregach oddziałów szturmowych” – czytamy na stronie.