Północnokoreańscy jeńcy "jakby wyszli z wehikułu czasu". "Przestraszeni, zdenerwowani, nie wiedzieli, gdzie są"

Jak podkreślają eksperci, północnokoreańscy żołnierze, złapani w okolicznościach niepomiernie odmiennych od tych, które znali przez całe życie, są przestraszeni i zdezorientowani. Stają przed „niepojętym” z ich punktu widzenia wyborem.

Opuszczenie Korei Północnej jest bardzo trudne - podkreśla Daniel Tudor, współautor książki "North Korea Confidential". - Niekoniecznie nawet z powodu indoktrynacji, ale dlatego, że to twój dom. Twoja rodzina jest tutaj, a dla większości ludzi ma to ogromne znaczenie – mówi. - Jeśli zdecydujesz się nie wracać do domu, co może się stać z członkami twojej rodziny? - pyta.

Jak dodaje, północnokoreańscy żołnierze prawdopodobnie nie byli świadomi swoich praw jako jeńców wojennych i mogli składać swoje oświadczenia w przekonaniu, że każda zła odpowiedź może skutkować torturami lub śmiercią.

„Komunikacja między pojmanymi żołnierzami Korei Północnej a ukraińskimi śledczymi trwa. Ustalamy fakty. Weryfikujemy wszystkie szczegóły. Świat dowie się całej prawdy o tym, jak Rosja wykorzystuje takich ludzi, którzy dorastali w całkowitej próżni informacyjnej, zupełnie nieświadomi Ukrainy, i którzy są wykorzystywani przez Rosję wyłącznie do przedłużania i eskalacji tej wojny” - napisał w serwisie X kilka dni po zatrzymaniu jeńców prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dostęp do technologii w zamian za krew zwykłych żołnierzy

Uważa się, że w zamian za dostawę żołnierzy Kim Dzong Un otrzymuje dostęp do zaawansowanej technologii wojskowej Moskwy, a także żywności, zasobów i przydatnego doświadczenia wojennego. - Krew zwykłych żołnierzy jest zawsze przydatna, ponieważ bardzo ważne jest, aby mieć prawdziwe doświadczenie bojowe – mówi profesor Mark Galeotti, badacz w ośrodku doradczym Royal United Services Institute. - Daje im, a co najważniejsze, ich oficerom, możliwość zobaczenia, jak wyglądają współczesne działania wojenne XXI wieku i wyciągnięcia z nich lekcji – dodaje.