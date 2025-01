Polityczne cele Władimira Putina w ukraińskich stepach

Oddziały atakujące więc między Kurachowem a Pokrowskiem znajdują się już 8 kilometrów od granicy obwodu donieckiego (którego żąda Putin) z dniepropietrowskim (który nie został wpisany do rosyjskiej konstytucji). Ale tyle samo dzieliło ich od niej i miesiąc wcześniej.

Dalej na zachód Rosjanie próbują atakować w kierunku Zaporoża (którego również domaga się Putin), jak i w różnych miejscach forsować Dniepr na terenie obwodu chersońskiego (także wpisanego przez Putina do swojej konstytucji). Ale znad rzeki dochodzą niepotwierdzone informacje, że Rosjanie ponieśli krwawe porażki przy próbach jej forsowania oraz zdobywania wysp w jej delcie i w okolicach Chersonia. W części oddziałów miało to doprowadzić do odmowy wykonania rozkazów wyruszenia na kolejne szturmy. Nie wiadomo, czy to prawda, ale nacisk rosyjskich wojsk osłabł w tym rejonie pod koniec grudnia.

Wszystkie te szturmy mają za cel zdobycie jak najwięcej terenu przed 20 stycznia, gdy nastąpi prezydencka inauguracja Donalda Trumpa i – jak sądzi Kreml – początek jakichś rozmów pokojowych oraz związanych z tym nacisków ze strony waszyngtońskiej administracji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Władimir Putin odrzuca pokojową propozycję Donalda Trumpa. „Żadnych kompromisów” Prezydent Rosji Władimir Putin odrzucił propozycję prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa, zgodnie z którą członkostwo Ukrainy w NATO zostałoby opóźnione o co najmniej 10 lat – informuje amerykański think tank ISW (Instytut Studiów nad Wojną).

– Próbują maksymalnie posunąć się do przodu, a dopiero potem liczyć własne straty – gdy już zajmą jakieś określone w planach miejscowości czy rubieże – wyjaśniał ukraiński ekspert wojskowy Mychajło Żorochow. W rezultacie w ciągu całego roku stracili równowartość 37 dywizji zmotoryzowanych, z czego ponad siedem w listopadzie i grudniu.

–W najbliższym czasie nie oczekiwałbym jakichś ich skoków liczonych w kilometrach, takich jak widzieliśmy w grudniu. Jakieś posuwanie się o dziesiątki czy setki metrów – to tak. Najwyraźniej ponieśli straty odczuwalne nawet w rozmiarach Rosji – dodał.