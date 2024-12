O północnokoreańskich żołnierzach opowiedział Ukraińcom rosyjski żołnierz, schwytany w obwodzie kurskim w Rosji. Nagranie z jego zeznaniami opublikowała międzynarodowa społeczność wywiadowcza InformNapalm.

Północnokoreańscy wojskowi wysłani do Rosji - jak opisywał - „działają autonomicznie, nie koordynując z kimkolwiek swoich działań”. - Często zachowują się lekkomyślnie, strzelają do wszystkiego, co się rusza. Widziałem Koreańczyków, jak wystrzelili drona, nikomu nie powiedzieli, nie ostrzegli przełożonych i zaczęli do niego strzelać. Uczą się osobno, nikomu nie są posłuszni – mówił.

Mówiąc o żywieniu północnokoreańskich żołnierzy Rosjanin stwierdził, że "są karmieni dwa razy lepiej niż my". - My jemy pęczak perłowy, oni jedzą jajka, czekoladę i piją kawę - twierdził.

„Są okrutni, nie ma w nich nic ludzkiego”

Pomimo strat, jakie północnokoreańskie wojsko poniosło w wyniku ataków ukraińskich dronów, siły te - zauważył jeniec - „nadal posuwają się naprzód”. - Koreańczycy idą do przodu, a my jesteśmy tuż za nimi - zeznał Rosjanin.