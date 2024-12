Sukcesy militarne przeciwników Baszara Asada

Wojna domowa w Syrii, która zaczęła się prawie 14 lat temu, ożyła nieoczekiwanie w zeszłą środę. Rebeliantom, którym przewodzi islamistyczna organizacja Hajat Tahrir asz-Szam, w krótkim czasie udało się zdobyć drugie co do wielkości miasto, północną metropolię Aleppo, potem czwarte co do wielkości miasto Hamę, leżącą przy głównej drodze z Aleppo do Damaszku. Teraz są na przedmieściach kolejnego dużego miasta na szlaku do stolicy - Homs.

HTS i jej sojuszników walczących pod Homs od Damaszku dzieli jeszcze około 160 kilometrów – w kierunku południowym (z Aleppo do Homs jest zaś około 140 km). Jednak przeciwnicy Asada nacierają i z innych stron. Jeszcze bliżej stolicy, tylko od drugiej strony, są lokalni rebelianci z prowincji Dara, na samym południu Syrii, przy granicy z Jordanią. To w Darze rozpoczął się w 2011 roku bunt przeciwko Asadowi. Z południowego wschodu nadchodzą inni przeciwnicy dyktatora, milicje wspierane przez Amerykanów.

Jak blisko są rebelianci nacierający z tych innych kierunków? W sobotę wieczorem mieli już być u bram stolicy - w kilku miejscowościach w odległości od dziesięciu do kilkunastu kilometrów od centrum Damaszku: Arbinie (zwanym też Irbinem) na północno-wschodnich przedmieściach i Daraji na południowo-zachodnich.

Nie próżnują też syryjscy Kurdowie (również sojusznicy USA), którzy wykorzystali słabość armii Asada i zajęli Deir az-Zaur, strategiczne miasto na wschodzie, 450 km od Damaszku.

Lider Hajat Tahrir asz-Szam: reżim Baszara Asada jest już martwy

- Celem tej rewolucji pozostaje obalenie reżimu. By osiągnąć ten cel, mamy prawo użyć wszelkich dostępnych środków - powiedział lider HTS Abu Mohamed al-Dżawlani amerykańskiej telewizji CNN. To pierwszy wywiad dla zachodnich mediów przywódcy organizacji uważanej na Zachodzie za skrajnie fundamentalistyczną.