W Syrii od ubiegłego tygodnia trwa ofensywa rebeliantów, skupionych wokół dżihadystycznej organizacji Hajat Tahrir asz-Szam, w skład której weszła m.in. organizacja Dżabhat an-Nusra (do 2016 roku był to lokalny odłam Al-Kaidy). Hajat Tahrir asz-Szam jest uważana za organizację terrorystyczną przez USA, Rosję i Turcję.

Sytuacja w Syrii Foto: PAP

Rebelianci umacniają władzę w Aleppo

Rebelianci twierdzą, że rozpoczęli ofensywę, by uprzedzić atak sił Asada, które miały gromadzić się na północy Syrii. To największa ofensywa rebeliantów w Syrii od 2020 roku, gdy doszło do rozejmu między Damaszkiem a wspieranymi przez Turcję rebeliantami.



W weekend rebelianci weszli do Aleppo. Syryjską armię w odpieraniu ofensywy wspiera rosyjskie lotnictwo. Rosja włączyła się do wojny domowej w Syrii w 2015 roku, a udział rosyjskiego lotnictwa w walkach zmieniło dynamikę konfliktu na korzyść Asada. Wcześniej w pewnym momencie Asad kontrolował już zaledwie 15 proc. terytorium kraju.



Rebelianci umacniają obecnie władzę w Aleppo, z którego wcześniej zostali wyparci w 2016 roku, po wielomiesięcznym oblężeniu i intensywnych walkach. Przed wojną Aleppo było największym syryjskim miastem.