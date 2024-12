Z danych ukraińskiej prokuratury wynika, że od 2022 r. wszczęto blisko 95 tys. postępowań karnych wobec żołnierzy oskarżonych o samowolne opuszczenie jednostki lub dezercję z pola walki. Liczba takich spraw rośnie z każdym rokiem wojny. Niemal dwie trzecie przypadków odnotowano w 2024 r., co przy dużej liczbie żołnierzy zabitych i rannych stanowi poważne wyzwanie dla ukraińskiej armii.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rozkaz dla Ukraińców w obwodzie kurskim: Utrzymać się do inauguracji Donalda Trumpa Ukraińskie oddziały walczące w obwodzie kurskim w Rosji otrzymały rozkaz utrzymania pozycji do czasu inauguracji Donalda Trumpa i rozpoczęcia ewentualnych negocjacji. - Aby później wymienić je na coś. Nikt nie wie na co - mówi jeden z żołnierzy, z którymi rozmawiała BBC.

Wojsko Ukrainy daje drugą szansę byłym dezerterom

W tej sytuacji niektóre jednostki wojskowe, takie jak elitarna 47. brygada, postanowiły umożliwić powrót żołnierzom wcześniej uznanym za dezerterów. W zeszłym miesiącu brygada opublikowała w mediach społecznościowych ogłoszenie zachęcające takich żołnierzy do powrotu. „Naszym celem jest danie każdemu żołnierzowi możliwości powrotu do jednostki i wykorzystania swojego potencjału” – napisano we wpisie. Według Wiaczesława Smirnowa, szefa rekrutacji brygady, w ciągu dwóch dni zgłosiło się ponad sto osób, a liczba ta szybko rosła.

Nie wszystkie jednostki postępują tak samo. Dwie inne brygady, z którymi rozmawiała agencja Reutera, przyjmują jedynie osoby, które samowolnie opuściły swoje bazy, wykluczając dezerterów z pola walki. Ukraińska armia traktuje pierwsze opuszczenie jednostki jako mniejsze wykroczenie, a niedawno podpisana ustawa zdekryminalizowała taki czyn, umożliwiając żołnierzom powrót do służby.

Pułkownik Ołeksandr Hrynczuk, zastępca szefa ukraińskiej żandarmerii wojskowej, poinformował, że w ciągu ostatniego miesiąca do armii wróciło 6 tys. żołnierzy, z czego połowa w ciągu 72 godzin od wejścia w życie nowego prawa.